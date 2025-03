Vesistökaapelin asennustyöt käynnistyvät Kangasniemellä – alueella liikkuessa noudatettava varovaisuutta

Kangasniemellä, kuten muuallakin Järvi-Suomen Energian toiminta-alueella, taajamien sähköverkon toimitusvarmuusinvestoinnit on pääosin saatu päätökseen jo aiemmin. Nyt yhtiö keskittyy haja-asutusalueille sähköä syöttävien keskijänniterunkoverkkojen maakaapelointiin ja ilmajohtolinjojen siirtoon metsistä teiden varsiin.



Synsiössä kaivuita on tehty valtatie 13:n varrella. Työt etenevät kevään mittaan pienemmille teille ja Siikaniemeen, jossa on paljon kesäasutusta. Vanha, helposti vikaantuva ilmajohtolinja korvataan maakaapelilla. Uutta maakaapeliverkkoa rakennetaan 37 kilometriä.



Synsiön alueen asiakkaat saavat tekstiviesteillä tietoa töiden etenemisestä. Hankkeelle on oma verkkosivu osoitteessa jseoy.fi/synsio. Sivulla olevalla lomakkeella voi tilata tekstiviestipalvelun.

Seuraavaksi alkaa vesistökaapelin asennus

Synsiön työmaalla edetään seuraavaksi vesistökaapelin asennukseen. Asennusta tehdään viikoilla 12 ja 13 Kaamalahden alueella. Kaapelin asentamisen aikana jäällä on kaapeleita ja vesistöön tehdään railo kaapelin upottamista varten. Pyydämme välttämään alueella liikkumista asennustöiden ajan. Railo merkitään alueella punapäisillä kepeillä.