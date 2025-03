Mahdollisuus lääkkeiden koneellisen annosjakelupalvelun hankkimiseen apteekeilta palvelusetelillä laajenee koko Pohjois-Pohjanmaalle

Lääkkeiden koneellinen annosjakelu on palvelu, jossa apteekki toimittaa lääkkeet Pohteen palveluyksiköihin valmiiksi kerta-annoksiksi jaettuina kahden viikon erinä. Pohteen ammattilaiset jakavat lääkkeet asiakkaille Pohteen yksikössä tai asiakkaan kotiin.



Palvelun tavoitteena on turvallinen lääkkeenhoito. Palvelu myös vähentää tarpeettomia kustannuksia, esimerkiksi poisheitettyjen lääkkeiden vähentymisen myötä. Palvelusetelin avulla asiakas voi valita palvelun haluamastaan apteekista. Palvelussetelillä hankitussa annosjakelupalvelussa ei muodostu asiakkaalle omavastuuta. Asiakas maksaa valitsemalleen apteekille ainoastaan omat lääkkeensä.

Palveluseteliä voi hyödyntää monessa eri palvelussa

Palveluseteli lääkkeiden koneelliseen annosjakelupalveluun myönnetään asiakkaille, joilla on säännöllinen lääkitys ja koneellisen annosjakelun tarve on kirjattu asiakassuunnitelmaan. Palvelun voivat saada asiakkaat, jotka ovat Pohteen asiakkaana jossakin seuraavista palveluista:

kotihoito (oma tuotanto, ostopalvelu, palvelusetelipalvelu)

ikäihmisten yhteisöllinen asuminen (oma tuotanto, ostopalvelu, palvelusetelipalvelu)

ikäihmisten ympärivuorokautinen palveluasuminen (oma tuotanto)

vammaispalvelujen tuettu asuminen, yhteisöllinen asuminen tai ympärivuorokautinen palveluasuminen (oma tuotanto)

mielenterveys- ja päihdepalvelujen ohjaajapalvelu, tuettu asuminen, yhteisöllinen asuminen tai ympärivuorokautinen palveluasuminen (oma tuotanto)

Infotilaisuudet apteekeille palveluseteliyrittäjäksi hakeutumisesta

Tulevaisuuslautakunta päätti kokouksessaan lääkkeiden koneellisen annosjakelupalvelun sääntökirjasta, joka ohjaa palveluseteliyrittäjien toimintaa. Sääntökirja tulee voimaan 1.4.2025. Tällä hetkellä voimassa olevat palvelusteliyrittäjien sääntökirjat Kuusamossa, Oulussa ja entisen Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän alueella päättyvät 31.3.



Apteekit voivat hakea lääkkeiden koneellisen annosjakelupalvelun palveluseteliyrittäjiksi. Apteekeille järjestetään infotilaisuus torstaina 20.3.2025 kello 9–11. Tilaisuus järjestetään Teams-yhteydellä, ja siinä kerrotaan muun muassa palvelusetelin käyttöönotosta ja palveluseteliyrittäjäksi hakeutumisesta. Tapahtuman tiedot ja osallistumislinkki löytyvät Pohteen tapahtumakalenterista. Infotilaisuuden jälkeen apteekeille avataan haku palveluseteliyrittäjäksi Palse.fi-portaalissa.



Tulevaisuuslautakunta nosti kokouksessaan esille, että mahdollisuus koneellisen annosjakelupalvelun toteuttamiseen palvelusetelillä lisää asiakkaan vapautta valita palvelujensa tuottaja. Lisäksi se tukee tavoitetta maaseudun elinvoiman kasvattamisesta.



Tulevaisuuslautakunnan päätös ja tiedot lääkkeiden koneellisen annosjakelupalvelun sääntökirjasta ja palvelusetelin arvosta löytyvät Pohteen verkkosivuilta: tulevaisuuslautakunnan esityslista, palvelusetelien sääntökirjat.

Omais- ja perhehoitajien sekä oheishuoltajien tuen maksupäivä muuttuu

Tulevaisuuslautakunta päätti kokouksessaan myös muutoksesta omais- ja perhehoitajien sekä oheishuoltajien tuen maksupäivään. Uusi maksupäivä on toukokuusta 2025 alkaen hoitokuukauden 15. päivä. Lastensuojelun perhehoitajien ja oheishuoltajien huhtikuun maksupäivä siirretään huhtikuun viimeiselle päivälle kuluvan kuukauden 15. päivän sijaan, jotta maksupäivien väli ei muodostu liian pitkäksi.



Omais- ja perhehoitajia, sekä oheishuoltajia on tiedotettu mahdollisista maksuaikataulumuutoksista. Muutosta on suunniteltu yhteistyössä Perhehoitoliiton, perhehoitoyhdistyksen, Oulun omaishoitajayhdistyksen sekä Omaishoitajaliiton Pohjois-Suomen aluevastaavan kanssa. Maksupäivän muutos vähentää merkittävästi omaishoitajille ja perhehoitajille tehtäviä takaisinperintöjä, jotka johtuvat mahdollisista hoitojaksoihin tulleista keskeytyksistä ja muutoksista.



Tulevaisuuslautakunnan päätös maksupäivän muutoksesta löytyy Pohteen verkkosivuilta: tulevaisuuslautakunnan esityslista.