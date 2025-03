Yhä useampi lapsi Ukrainassa tarvitsee sijaisperheen sodan seurauksena

Ukrainan sodan vuoksi yhä useampi lapsi on vailla vanhempiensa hoivaa ja huolenpitoa, mikä on lisännyt lasten riskiä joutua laitoksiin. Jotkut vanhemmat ovat saaneet surmansa, ovat kateissa tai joutuneet eroon lapsistaan, kun taas toiset ovat menettäneet sodassa lähes kaiken, eivätkä enää pysty elättämään lapsiaan.

Ukraina on yksi Euroopan maista, joissa on eniten laitoshoidossa olevia lapsia. Noin 89 700 lasta opiskelee tai asuu laitoksissa, ja noin 26 900 lasta asuu näissä laitoksissa kokoaikaisesti. Kokoaikaisessa laitoshoidossa olevista lapsista moni on vammainen, ja arviolta noin 5 150 lasta on menettänyt vanhempansa tai ovat muutoin vailla huoltajaa.

Ukrainan hallitus on sitoutunut uudistamaan lastensuojeluaan – osittain Euroopan unionin jäsenyysprosessin myötä. Hallituksella on olemassa strategia, jolla varmistetaan, että kaikki lapset voivat kasvaa kodinomaisessa ympäristössä. Pelastakaa Lasten mukaan riittämätön rahoitus ja resurssit, virastojen välinen tehoton koordinointi ja sota kuitenkin viivästyttävät uudistuksia.

Pelastakaa Lapset peräänkuuluttaa, että Ukrainan laitosjärjestelmän purkamista edistetään ja rahoitetaan. Osana tätä sijaisvanhemmille on järjestettävä riittävästi koulutuksia, valmennusta ja tukea, jotta varmistetaan, että heillä on riittävää osaamista huolehtia sekä tukea laitoksesta sijaisperheeseen siirtyviä lapsia. Sijaisperheet ovat uudistuksen ja laitosjärjestelmän purkamisen keskiössä.

Ukrainassa on suuri puute koulutetuista sijaisvanhemmista. Vuonna 2024 Ukrainassa oli 4 454 sijaisvanhempaa. Pelastakaa Lapset arvioi, että Ukraina tarvitsee kiireellisesti 4 895 koulutettua sijaisvanhempaa lisää, jotta tällä hetkellä kokopäiväisesti laitoksissa eläville lapsille voidaan tarjota perhehoitoa.

Vuosikymmeniä kestäneet tutkimukset Ukrainassa ovat osoittaneet, että laitoksissa kasvaneiden lasten fyysinen ja psyykkinen terveys kärsii vakavasti ja heillä on usein huonot valmiudet elämään laitoksen ulkopuolella. Pelastakaa Lasten työntekijät ovat nähneet laitoksia, joissa lapsilla ei ole lainkaan henkilökohtaisia tavaroita, ja joissa heillä on hyvin vähän yksityisyyttä. Lapset nukkuvat huoneissa, joissa on jopa 20 kerrossänkyä. Kylpyhuone jaetaan 20–40 lapsen kesken. Vammaiset lapset ovat erityisen haavoittavassa asemassa, eivätkä he usein saa tarvitsemaansa erityishoitoa, koulutusta ja tukea.

Sijaisvanhemmaksi sodan keskellä

Sota on vaikuttanut kielteisesti myös osaan laitoksissa asuvista lapsista, sillä useat laitokset Ukrainan itä- ja eteläosissa on suljettu ja niissä eläneet lapset on evakuoitu turvallisemmille alueille tai rajojen yli. Myös tämä on lisännyt lasten kokemaa äärimmäistä henkistä rasitusta. Monet näistä lapsista ovat kokeneet pommituksia, ja heitä on siirretty äkillisesti laitoksesta toiseen.

Itä-Ukrainan Dnipropetrovskin alueelta kotoisin oleva 36-vuotias Yuliia* innostui sijaisvanhemmaksi ryhtymisestä sen jälkeen, kun hänen tyttärensä syntyi. Hänen lapsellaan oli syntyessään CP-vamma ja Yuliian silloinen aviomies kieltäytyi kasvattamasta vammaista lasta ja jätti hänet. Yuliia halusi kasvattaa lapsensa perheessä, joten hän ryhtyi sijaisvanhemmaksi ja otti neljä sijaislasta luokseen heti täysimittaisen sodan alkamisen jälkeen vuonna 2022.

– Ymmärtääkseni monilla aiemmin miehitetyillä alueilla monet lapset ovat jääneet orvoiksi - niin monet lapset. Tämä on yhteinen tragediamme, ja meidän on tuettava toisiamme, autettava toisiamme ja annettava rakkautta näille lapsille. Ymmärrän, että vanhempia ei voi korvata, mutta ainakaan lasten ei pitäisi päätyä laitoksiin, vaan heidät pitäisi kasvattaa perheessä, Yuliia kertoo.

Pelastakaa Lapset on työskennellyt Ukrainassa vuodesta 2014 laajentaen toimintaansa sodan kärjistyttyä helmikuussa 2022. Kansainvälinen lapsijärjestö on sitoutunut laitoshoidon purkamiseen ja tekee tiivistä yhteistyötä viranomaisten ja 25 kumppanin kanssa pannakseen täytäntöön parempaa hoitoa koskevan uudistuksen (Better Care Reform) Ukrainassa.

Yhteistyökumppaninsa Hope and Homes for Childrenin kanssa Pelastakaa Lapset tukee sijaisperheitä koulutuksella ja käteisavulla sekä tekee yhteistyötä viranomaisten kanssa lasten yhdistämiseksi biologisiin perheisiinsä ja lasten sijoittamiseksi sijaisperheisiin. Pelastakaa Lapset tukee myös perheitä, jotka ovat vaarassa joutua eroon toisistaan tarjoamalla taloudellista, oikeudellista ja mielenterveydellistä tukea perheiden pitämiseksi yhdessä.

Ukrainan viranomaistietojen mukaan (28. tammikuuta 2025) Ukrainassa on 89 797 laitoksissa asuvaa lasta. Näistä lapsista 26 927 asuu laitoksissa kokoaikaisesti, kun taas loput lapset asuvat laitoksissa osa-aikaisesti ja menevät kotiin joko iltaisin tai viikonloppuisin.

Heinäkuussa 2024 Ukrainassa oli 4 454 sijaisvanhempaa, jotka huolehtivat 14 988 lapsesta (luku ei sisällä holhousta ja adoptiota). Ukrainassa sijaisperheissä voi olla yhdestä kymmeneen lasta, keskimäärin niissä on 5,5 lasta. Pelastakaa Lapset suosittelee kuitenkin enintään kolmea lasta perhettä kohti, jotta lapsia voidaan tukea riittävästi.

Kokoaikaisesti laitoksissa asuu tällä hetkellä 26 927 lasta. Kun otetaan huomioon tavoite siirtää kaikkein haavoittavammassa asemassa olevat lapset pois laitoshoidosta, Pelastakaa Lapset arvioi, että tarvitaan vähintään 4 895 sijaisperhettä, jotta voidaan vastata nykyiseen ja tulevaan perhehoidon kysyntään.

Ukrainan laitoksiin kuuluu lastenkoteja, hoitolaitoksia, psykiatrisia laitoksia ja sisäoppilaitoksia.





