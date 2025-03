Mikko Paukkonen vahvistamaan Wulff Consultingia

Osaajapula koulutetuista, kokeneista ja sitoutuneista työntekijöistä on Suomessa useilla toimialoilla jo nykypäivän todellisuus. Halutuimmat työntekijät voivat valita, missä ja kenelle he työskentelevät. Johtaminen, joka perustuu arvostukseen, selkeyteen ja luottamukseen, on ratkaiseva tekijä siinä, mitkä yritykset pystyvät säilyttämään ja houkuttelemaan parhaat osaajat. Mikko Paukkonen tietää, kuinka tässä onnistutaan ja mitä suomalainen työelämä kaipaa.

”Yritykset menestyvät, kun strategia, johtaminen ja tekeminen osuvat yhteen”, sanoo Mikko Paukkonen, jolla on aiheesta vahva käytännön kokemus. Urallaan hän on luonut ja kehittänyt konsepteja, johtanut liiketoimintoja ja muovannut yrityksiä uuteen iskuun ja nousukiitoon. Nyt hän lähtee uudelle uralle muuttamaan suomalaista yrityskulttuuria inhimillisemmäksi ja tuloksekkaammaksi osana Wulff Consultingin konsulttiyhteisöä.

Millaista muutosta Paukkonen haluaa konsulttina, strategina ja kestävän kasvun asiantuntijana edistää? "Liiketoiminta kukoistaa, kun ihmiset voivat hyvin, yrityksen suunta on selkeä ja toimintamalli selkeä. Monissa yrityksissä tehdään valtavasti töitä – ja jos sisäinen peli ei ole kunnossa, ei tulosta synny ja ihmiset pahimmillaan uupuvat. Minun tehtäväni on auttaa katsomaan, onko strategia ja organisaatio sellainen, että se tukee liiketoiminnan tavoitteita – ja jos ei ole, laitetaan se kuntoon."

Paukkosen mielestä suomalaisten yritysten kannattaa panostaa nykyistä enemmän siihen, kuinka yhtiöstä tulee haluttu ja erottuva. ”Brändin ja konseptien on oltava kunnossa”, hän sanoo. ”Sitten voidaan lähteä rakentamaan ylivertaista kilpailukykyä. Viime kädessä kaikki on kiinni johtamisesta. Osallistava johtaminen parantaa merkittävästi sekä ihmisten hyvinvointia että yritysten tehokkuutta”, hän jatkaa.

Mikko Paukkonen

Koulutus: MBA (Helsinki School of Economics), restonomi (Haaga Instituutti) Erityisosaaminen: muutosjohtaminen, strateginen kehittäminen, palveluliiketoiminta, yritysjärjestelyt, brändien ja konseptien rakentaminen Ura: Kesko, Neste K ketjujohtaja, Center Inn toimitusjohtaja, StaffPoint kaupallinen johtaja, Palace Kämp Group COO, HOK-Elanto ketjujohtaja Hallitustehtävät: HSS Ravintolat hallituksen puheenjohtaja, Bocuse d’Or Academy Finland hallituksen jäsen, Helsinki City Markkinointi hallituksen puheenjohtaja

Ajankohtaista juuri nyt: ”Joka päivä on hyvä haltioitua jostain, siten elämä on elämisen arvoista. Tällä hetkellä olen haltioitunut Wulffin tuomista mahdollisuuksista tehdä vaikuttavaa ja vastuullista työtä.”

