Thaimaa on ensi talven hitti

Ei epäilystäkään: Thaimaa on palannut lomailijoiden suosikkilistalle! Matkanjärjestäjä Apollolta kerrotaan, että Thaimaan lomien myynti on kasvanut jopa 50 % verrattuna samaan aikaan viime vuonna.

Viime vuosina suosituimmat lomakohteet ovat olleet pääosin tuttuja ja lähempänä sijaitsevia. Kanariansaaret ovatkin hallinneet talvikohteiden top-listaa. Kanariansaarten suosio säilyy, mutta ensi talvelle on nähtävissä selkeää kasvua eksoottisempien kohteiden osalta – myyntilukujen valossa on selvää, että Thaimaa on palannut, sanoo Apollomatkojen PR vastaava, Satu Kontulainen.

Apollon suosituimmat kohteet ovat Phuket ja Krabi.

Thaimaa on vuoden matkakohde

Thaimaan lomien myynnin merkittävä kasvu ei ole yllätys, sillä useat arvostetut tiedotusvälineet ovat nimenneet Thaimaan vuoden 2025 matkakohteeksi. Tämän tittelin maalle antoi muun muassa maineikas Travel + Leisure -lehti – jossa korostettiin maan uskomatonta luontoa, rikasta kulttuuriperintöä sekä kulinaristista tarjontaa.

Myös populaarikulttuuri on osaltaan nostanut Thaimaata valokeilaan. Suositun televisiosarjan The White Lotus uusin kausi sijoittuu Thaimaahan, ja sarjassa nähdyt huikeat rannat ja loistokkaat hotellielämykset ovat omiaan herättelemään matkakuumetta.

- Thaimaa on todellinen lomailijan aarreaitta, joten olipa kiinnostuksen kasvun syy mikä tahansa, ei ole vaikea ymmärtää, miksi maa houkuttelee. ”Kaunista ja vehreää luontoa, jännittäviä kulttuurielämyksiä, ensiluokkaista ruokaa, kilometrien pituisia rantoja ja lyömätöntä vieraanvaraisuutta on vaikea vastustaa”, Kontulainen kertoo.