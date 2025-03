Synnynnäiseen rakennepoikkeavuuteen tarjolla uusi hoito

Selkärankahalkio on synnynnäinen rakennepoikkeavuus, jonka esiintyvyydeksi on arvioitu 5 tapausta 10 000 syntyvää lasta kohden. Se on yleisin hermostoputken sulkeutumishäiriö ja todetaan yleensä keskiraskauden seulontaultraäänessä. Poikkeavuudella on eriasteisia vaikutuksia muun muassa syntyvän lapsen liikuntakykyyn, suolen ja rakon toimintaan sekä aivo-selkäydinnesteen kiertoon.

Sikiöaikainen kirurgia parantaa ennustetta

Perinteisesti selkärankahalkio suljetaan kirurgisesti lapsen ensimmäisten elinpäivien aikana. Viime vuosien tutkimustulokset kuitenkin osoittavat, että sikiöaikainen kirurgia voi tarjota parempia hoitotuloksia. Sikiökirurgisesti hoidetuista lapsista suurempi osa pystyy kävelemään 2,5 vuoden iässä, ja heille joudutaan harvemmin asentamaan aivo-selkäydinnestekierron avuksi suntti.

Sikiökirurginen toimenpide tehdään ennen raskausviikon 26 täyttymistä. Toimenpidettä varten odottaja nukutetaan ja vatsanpeitteet sekä kohtu avataan. Sikiölle tehtävä kirurginen toimenpide ei eroa syntymän jälkeisestä toimenpiteestä. Toimenpide lisää jonkin verran ennenaikaisen synnytyksen riskiä: tutkimusten mukaan synnytys tapahtuu keskimäärin raskausviikolla 34. Hoitoon pääsy edellyttää tiukkojen leikkauskriteerien täyttymistä.

Kansainvälinen yhteistyö tuo hoidon saataville suomalaisperheille

OYSin sikiötutkimusyksikkö on jo usean vuoden ajan valmistautunut tarjoamaan vanhemmille neuvontaa sikiökirurgisista hoitovaihtoehdoista. Leikkauskriteerit täyttäville potilaille voidaan järjestää hoito kansainvälisesti tunnustetussa sikiökirurgian keskuksessa Belgian UZ Leuvenin yliopistollisessa sairaalassa. Perheille järjestetään etäneuvontaa sikiökirurgin kanssa ennen varsinaista hoitoa, ja toimenpiteen jälkeen tiivis seuranta OYSin sikiötutkimusyksikössä jatkuu.

”Helmikuussa OYSissa syntynyt lapsi voi hyvin. Syntymän jälkeen lapsen seuranta on jatkunut lastenneurologin ja neurokirurgin toimesta, mutta muille tukitoimille ei ole ollut tarvetta”, kertoo perinatologi Minna Virranniemi OYSin lasten ja naisten osaamiskeskuksesta.

Tämä edistyksellinen hoitomuoto tarjoaa uusia mahdollisuuksia perheille, joiden lapsella on diagnosoitu selkärankahalkio, ja tuo toivoa paremmasta elämänlaadusta jo ennen syntymää. Koska Suomessa sikiökirurgisen selkärankahalkion korjaukseen soveltuvia tapauksia on vain harvoja, toimenpidettä ei tehdä täällä, vaan kansainvälinen yhteistyö jatkuu. Yhteistyö takaa, että perheet voivat saada huipputason hoitoa jatkossakin.