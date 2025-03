Harboren uusi keittiöpäällikkö on ruokamaailman nouseva nimi

Broas lukeutuu Helsingin ravintolakentän raikkaisiin nuoriin lahjakkuuksiin. Broas siirtyy tehtävään ravintola Fiasco?n ja Sue Ellenin keittiöpäällikön tehtävästä. Hän on toiminut myös tapahtumatalo Sofia Helsingissä ja ravintola Salutorgetissa keittiön vastuutehtävissä.

Jatkossa Broas vastaa Solo Sokos Hotel Pier 4:n keittiötoiminnoista, jotka koostuvat Harbore-ravintolasta, kokous- ja tapahtumatiloista, aamiaisesta, aulakahvila Café Hellistä ja kesäkaudelle avautuvasta Rooftop Bar Humusta.

– Pier 4 ja Harbore tarjoavat hienon mahdollisuuden luotsata modernia, pohjoismaista keittiötä. Kotimaisuus on minulle tärkeä arvo ja keskitymme jatkossakin suomalaisiin raaka-aineisiin ja sesongeittain vaihtuvaan menuun. Nautin hotellin miljöössä työskentelystä, meri on aivan ikkunoiden takana ja näkymä on varmasti yksi Helsingin upeimmista, Viljami Broas kuvailee tunnelmiaan.

Yhteen hitsautunut tiimi

Solo Sokos Hotel Pier4:n Harbore-ravintola on saavuttanut poikkeuksellisen korkean asiakastyytyväisyystason ja saanut ruokakriitikoilta korkeita arvioita. Harboren ravintolapäällikkönä jatkaa Jarkko Myllymäki ja keittiömestarina Kermo Nuottonen.

– Viljami pääsee luotsaamaan taitavaa ja avauksesta asti yhteen hitsautunutta keittiötiimiä, joka on lyhyessä ajassa onnistunut luomaan korkeatasoisia ruokaelämyksiä. Työ jatkuu kunnianhimoisella ja vastuullisella otteella, ja tavoitteena on ylittää asiakkaiden odotukset yhä uudelleen, Solo Sokos Hotel Pier 4:n hotellinjohtaja Petra Wikström kertoo.

Rooftop Bar Humu tähtää Helsingin ykkösterassiksi

Solo Sokos Hotel Pier 4 avattiin kesän 2024 lopussa. Ensimmäiset puoli vuotta ovat todistaneet merenrannassa kohoavan puisen rakennuksen vetovoiman. Hotelli on majoittanut kotimaisia asiakkaita ympäri Suomen ja myös staycationit ovat olleet suosittuja. Pier 4 on myös toiminut jo lukuisten erilaisten tapahtumien näyttämönä.

Puuarkkitehtonisen rakennuksen saamat palkinnot ja kansainvälinen näkyvyys muun muassa The Guardianissa ja Wallpaperissa tukevat tavoitetta houkutella entistä enemmän kansainvälisiä vieraita Katajanokalle.

– Vuosi on alkanut meillä tulevan kevät- ja kesäkauden suunnitteluilla. Kiinteistön ulkotyöt valmistuvat kesään mennessä ja saamme kesäksi Harborelle oman terassin kauppatorin päätyyn. Odotamme innolla erityisesti hotellin katolla sijaitsevan Rooftop Bar Humun ensimmäistä kesäkautta. Upea 360-asteinen näköala merelliseen Helsinkiin ja koko katon kattava saaristolaisniitty tulevat kirittämään Humun Helsingin suosituimmaksi terassiksi, Wikström povaa.

Solo Sokos Hotel Pier 4