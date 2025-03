25 vuotta kätilönä toiminut Minna Bergman jakaa uutuuskirjassaan uransa ikimuistoisimmat synnytyskertomukset

Pitkään kätilönä ja kätilöaktiivina toiminut Minna Bergman kertoo Laura Frimanin kirjoittamissa muistelmissaan niin uransa mieleenpainuvimmista synnytyksistä kuin synnytysosaston arjestakin.

Minna tietää, miltä tuntuu auttaa maailmaan kuollut vauva, ja toisaalta miltä perheen ensimmäiset yhteiset hetket näyttävät hyvin menneen synnytyksen jälkeen. Vaikka työpäiviin mahtuu paljon iloa, ei kätilön ammatti ole pelkästään ruusuista.

“Kannattaa muistaa, että sairaaloissamme eivät synnytä vain perusterveet, keskiluokkaiset äidit. Sen sijaan meidän kätilöiden huomassa synnyttävät ihan kaikki: somaattisesti tai psyykkisesti sairaat, moniongelmaiset, päihtyneet ja vangit”, Minna painottaa. “Suhtaudun jokaiseen synnyttäjään samalla kunnioituksella.”

Kirja kertoo syntymän ihmeestä ja naisen voimasta, elämästä ja kuolemasta ja kätilön ammatista. Ainutlaatuisissa muistelmissa tieto ja tunne limittyvät ainutlaatuisen koskettavaksi paketiksi.

Laura Friman on pitkän linjan toimittaja ja tietokirjailija. Hän on myös uusperheen äiti, joka rakastaa synnytyskertomuksia — ja synnyttämistä!

Minna Bergman on työskennellyt kätilönä 25 vuotta. Hän on myös kätilöyhdistysaktiivi, jolle rakas ammatti on enemmän kuin työ.

Kätilö kanssasi – Synnytyskertomuksia ilmestyy painettuna, e-kirjana sekä Sanna Majurin lukemana äänikirjana. Teos on arvostelu- ja käsittelyvapaa 26.3.

