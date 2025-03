Vöyrinkaupungin konepaja-alueen asemakaava etenee hyväksymiskäsittelyyn

Suunnitelman perusratkaisu on pysynyt ehdotusvaiheen nähtävilläolon jälkeen samana, mutta asemakaavaan on tehty useita pieniä täsmennyksiä.

Konepaja-alue sijaitsee ainutlaatuisessa paikassa, meren rannalla ja ydinkeskustan tuntumassa. Suunnittelun tavoitteena on kaupungin vetovoimaa lisäävä, kestävän kehityksen mukainen kokonaisuus, jossa hyödynnetään alueen keskeistä sijaintia, meren läheisyyttä ja historiaa.

Uusia koteja tuhansille asukkaille

Kaupungin strategisena tavoitteena on väestönkasvu, ja Vöyrinkaupungin konepaja-alue on yksi Vaasan keskustan laajentumisalueista. Alueelle kaavoitetaan rakennusoikeutta noin 130 000 k-m². Tästä asuinrakentamiselle on varattu noin 70 prosenttia.

Asemakaavan toteutuessa alueella asuu tulevaisuudessa arviolta 1800–2400 asukasta. Asuminen keskittyy alueen pohjois- ja länsiosiin ja muu toiminta Pitkäkadun läheisyyteen.

Vanhaa rakennuskantaa hyödynnetään ja integroidaan osaksi aluetta. Uudisrakennukset ja vanhat tehdasrakennukset muodostavat yhdessä omaleimaisia ja kiinnostavia kaupunkitiloja – ympäristöä, jota Vaasassa ei vielä missään ole. Vanhat rakennukset vahvistavat alueen identiteettiä ja tuovat alueelle elävyyttä.

Musiikki- ja kongressikeskus mahdollinen

Tyhjeneviin tehdasrakennuksiin kohdistuu paljon odotuksia ja toiveita, mikä on näkynyt vaasalaisten jättämässä palautteessa koko kaavaprosessin ajan. Erityisesti toivotaan kulttuuri- ja liikuntatiloja, jonka lisäksi alueelle on ehdotettu muun muassa museoiden kokoelmatiloja, kauppakeskusta, kansainvälistä kohtaamispaikkaa opiskelijoille ja maakunta-arkistoa.

Vaasan kaupunginvaltuusto on päättänyt, että musiikki- ja kongressikeskuksen toteuttamismahdollisuus alueelle selvitetään. Asemakaava mahdollistaa musiikki- ja kongressikeskuksen toteutumisen alueen säilytettäviin rakennuksiin. Toiminnan aiheuttamat vaikutukset on arvioitu asemakaavatyön aikana.

Tavoitteena uudet kulkuyhteydet ja lisää kaupunkivihreää

Yksi asemakaavan keskeisistä tavoitteista on luoda kulkuyhteyksiä eri kaupunginosien välille, mutta lisäksi rakennetun kaupunkiympäristön ja viheralueiden välille. Erityistä huomiota kiinnitetään kestävien liikkumismuotojen tukemiseen alueella.

Asemakaavalla vahvistetaan myös Vaasan kaupunginrannan ja Onkilahdenpuiston välistä viheryhteyttä. Viheralueet ja kaupunkivihreä ovat tärkeässä roolissa alueen viihtyisyyden kannalta. Kaupunkivihreä helpottaa sään ääri-ilmiöiden, muun muassa paahteisuuden ja hulevesien hallintaa.

Maankäyttösopimus tehty Wärtsilä Finland Oy:n kanssa

Kaupunki ja Wärtsilä ovat sopineet asemakaavan toteuttamiseen liittyvästä maankäyttösopimuksesta. Wärtsilä maksaa maankäyttösopimuskorvauksena 17,3 miljoonaa euroa, josta noin 6 miljoonaa maksetaan rahana. Loput suoritetaan luovuttamalla rakennuspaikkoja, katualueita ja viheralueita kaupungille. Maakäyttösopimuskorvausten lisäksi Wärtsilä osallistuu myös vanhan täyttömaa-alueen puhdistuskustannuksiin enintään 2,40 miljoonalla eurolla.

Alueen rakentaminen tulee kestämään useita vuosia. Muutosprosessiin kuuluu nykyisten teollisten prosessien alasajo, rakennusten purkutyöt, pilaantuneiden maiden kunnostustyöt, purkumateriaalien hyödyntäminen, uuden kunnallistekniikan rakentaminen ja vaiheittainen toteutuminen sekä pysäköintilaitosten toteuttaminen.