Keski-Suomen pelastuslaitos 2. jatkotiedote TULIPALO, MUU: SUURI. Jämsä Kaipola Kaipola Green Portin alueella syttynyt hakekasa on UPM:n energiahakekasa, jonka ylläpidosta huolehtii UPM:n alihankkija. Alihankkija on toiminut alueella 14.3. klo 23 saakka, jolloin kasasta ei ollut havaittavissa kohonneita lämpöjä lämpökameratiedustelussa, eikä savua tai käryä. Oletus on, että aamulla voimistunut tuuli on aiheuttanut kasan kytemisen kiihtymisen. Pelastuslaitoksen yksikkö varmistaa tilannetta kohteessa toiminnanharjoittajan kanssa edelleen.