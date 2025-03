SDP:n Eveliina Heinäluoma: Kokoomus rankaisee Helsinkiä – 35 miljoonan sote-leikkaus salataan vaalien yli

- Helsinki on hoitanut sote-talouttaan vastuullisesti. Silti hallitus suunnittelee kohdistavansa leikkaukset nimenomaan kaupunkiin. Tentissä Orpolta kysyttiin, kuinka oikeudenmukaista on rangaista hyvin taloutensa hoitaneita alueita. Pääministeri totesi, että 35 miljoonaa euroa pitää säästää – ja että on mahdollista, että koko summa leikataan yksinomaan Helsingiltä, Heinäuoma kritisoi.

Kaiken lisäksi kokoomus vielä pimittää tämän tiedon helsinkiläisiltä äänestäjiltä, koska hallitus siirtää päätöksenteon kuntavaalien jälkeiseen aikaan.

- Vaikuttaa siltä, että niin nykyisen pormestari Vartiaisen (kok.) kuin myös kokoomuksen pormestariehdokas Daniel Sazonovin hallituksen suuntaan tehdyt vetoomukset ovat kaikuneet kuuroille korville. Kyllä tämä siltä näyttää, ettei Helsingin kokoomuksella ole aidosti valtaa, saati työkaluja puolustaa Helsingin oikeuksia, Heinäluoma huomauttaa.

- Orpon hallituksen päätös iskee suoraan helsinkiläisten veronmaksajien kukkaroon. Kaupunki, joka on hoitanut taloutensa hyvin, saa nyt rangaistuksen, kun Orpo ja Purra lähettävät sille 35 miljoonan euron lisälaskun.

- Tämä on täysin epäjohdonmukaista politiikkaa. Helsinki tarvitsee nyt pormestarin, joka aidosti puolustaa kaupunkilaisten etua – ei hallituksen sanelupolitiikkaa, Heinäluoma päättää.