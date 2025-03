SDP:n Tuppurainen: Hallituksen sote-politiikka on tuuliajolla

- Sosiaali- ja terveyspolitiikka ei ole Suomessa koskaan ollut näin sekavassa tilassa kuin se tällä hetkellä on. Siksi SDP harkitsee välikysymyksen jättämistä sosiaali- ja terveyspalveluiden tilanteesta, toteaa SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen.

Tuppuraisen mukaan kuluneella viikolla on herännyt kysymyksiä siitä, kuka sosiaali- ja terveyspolitiikkaa Suomessa tällä hetkellä johtaa.

Hallituksen suunnalta on esimerkiksi annettu jo kolme eri lukua kela-korvausten suuruudesta. Hallitusohjelmassa on ilmoitettu niiden suuruudeksi 500 miljoonaa euroa, mutta sosiaali- ja terveysministeriö on ilmoittanut sosiaali- ja terveysvaliokunnalle, että kela-korvauksiin on käytettävissä 633 miljoonaa euroa. Hallitus on ilmoittanut, että se aikoo lopulta käyttää 545 miljoonaa euroa.

Samaan aikaan hallitus pimittää tietoa siitä, miten se aikoo kohdentaa sosiaalipalveluihin päätetyt 100 miljoonan ja erikoissairaanhoitoon päätetyt 70 miljoonan euron lisäsäästöt. Leikkausten kohteena ovat mahdollisesti vanhuspalvelut, vammaispalvelut ja perheiden palvelut, mutta hallitus pimittää tietoja leikkausten tarkemmasta kohdentumisesta, vaikka säästöpäätös on tehty jo vuosi sitten.

- Lisää heikennyksiä suomalaisten palveluihin on luvassa, mutta vaaleihin valmistautuvat hallituspuolueet viivyttelevät niiden julkistamista. Suomalaisilla on kuitenkin oikeus tietää jo ennen ennakkoäänestystä, mistä hallitus aikoo leikkaukset tehdä. Vaaleihin on 29 päivää ja kyllä hallituksen tulee reippaasti ennen sitä kertoa avoimesti leikkaussuunnitelmistaan, Tuppurainen sanoo.

- Pimittääkö hallitus ikäviä päätöksiään tarkoituksella, vai eikö sote-politiikkaa todellekaan johda tällä hetkellä kukaan? Hyvinvointialueilla ja kunnissa on voitava ajoissa tietää, millaisia leikkauksia hallitus aikoo tehdä, Tuppurainen päättää.