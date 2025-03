Ben Zyskowicz: ”Lisääntynyt sotapuhe tähtää sodan välttämiseen”

Kokoomus käynnisti lauantaina turvallisuus- ja varautumisteemaisen kansalaiskeskustelujen kiertueen Tampereella pidetyssä tilaisuudessa. Rauhassa & Valppaana – kiertueen ensimmäisessä tapahtumassa keskustelijoina olivat kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowicz, ilmavoimien entinen komentaja (evp) Heikki Lyytinen ja Tampereen kaupungin turvallisuuden kehittämispäällikkö Anniina Autero.



Panelisteja ja yleisöä puhutti erityisesti viime aikoina vahvistunut puhe sodasta ja varautumisesta, mikä aiheuttaa huolta kansalaisissa.



"Kun Euroopassa joudutaan lähivuosina panostamaan puolustukseen ja tätä keskustelua käydään kaikilla foorumeilla, on tärkeää muistaa, että kaikki nämä panostukset tehdään sen vuoksi, että vältetään sotilaalliset konfliktit, jotka voisivat koskea Suomea tai muita Euroopan maita", Zykowicz sanoi.



"Lisääntynyt sotilaspuhe ei tarkoita valmistautumista sotaan, vaan se tarkoittaa valmistautumista sodan entistä parempaan välttämiseen. Venäjän selvästi imperialistisen ja aggressiivisen politiikan varalta on oltava riittävä pelote, joka muodostaa kynnyksen sille, ettei Venäjä uhkaisi uusia maita Euroopassa".



Heikki Lyytinen korosti maanpuolustustahdon ylläpitoa ja asevelvollisuusarmeijan merkitystä.



"Puolustuksen uskottavuuden tärkeä perusta on se, kuinka hyvin hoidamme oman osuutemme Suomessa ja osoitamme kyvykkyytemme. Tätä olemme tehneet jo sotien ajoista lähtien. Esimerkiksi kun muut ovat luopuneet asevelvollisuusarmeijasta, me olemme säilyttäneet ja kehittäneet sitä oikeaan suuntaan – ja nyt monet haikailevat sen perään", Lyytinen sanoi.

Anniina Autero puolestaan nosti esiin turvallisuuden tunteen merkityksen.

"Turvallisuuden tunteen kokemus on sekä subjektiivista että objektiivista. Meidän on hyväksyttävä, että monia ihmisiä pelottaa, ja samalla tuotava esiin rauhoittavia näkökulmia, kerrottava, kuinka hyvin olemme varautuneet jo vuosikymmenten ajan ja kuinka älykästä kaupunkiteknologiaa meillä on käytössä."



Kokoomus jatkaa turvallisuuskeskusteluiden sarjaa maaliskuussa Oulussa (22.3.), Joensuussa (29.3.) ja huhtikuussa Turussa (5.4.). Lisäksi kokoomuksen kansanedustajat järjestävät omia keskustelutilaisuuksiaan eri puolilla Suomea.