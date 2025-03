Rangaistuslaukaukset ratkaisivat – TPS vahvempi Kupittaan kolmijakoisessa illassa

Kupittaalla nähtiin tänään kolmijakoinen ottelu, jonka maalitilastossa jyräisi aluksi Oilers, sen jälkeen TPS ja lopuksi uudelleen espoolaiset. Oilers karkasi ensin 12 minuutissa kolmen maalin johtoon, mutta sitten iski viisi kertaa peräkkäin kotijoukkue, kun ensin Lauri Eloluoto kavensi ja toisessa erässä Tuomas Ojala, Aatu Koivisto, Kasper Kulmala ja Waltteri Vesterinen nakuttelivat kotijohdoksi jo 5-3. Öljymiehet tulivat kuitenkin vielä, ja Justus Kainulaisen kavennus ja Eetu Sorvalin 5–5-tasoitus kolmannessa erässä toivat vieraille lopulta yhden pisteen. Kaksi piti TPS, kun Elias Haataja sekä Tuomas Ojala onnistuivat rangaistuslaukauksissaan, mutta Oilersin neljästä yrittäjästä yksikään ei onnistunut ohittamaan TPS-vahti Olli Kuismaa.

Runkosarja pelataan päätökseen keskiviikkona, ja täyden päätöskierroksen ottelut ovat SPV–Classic, LASB–Nurmon Jymy, OLS–Westend Indians, FBC Turku–EräViikingit, Happee–Oilers ja Nokian KrP–TPS.

Viisi omiin harvinaista: TPS:n puolustus on ollut sarjan ylivoimaisesti pitävin, sillä joukkue on päästänyt 32 ottelussaan ainoastaan 112 maalia. Toiseksi pienin lukema on SPV:n 128.