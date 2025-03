Markkinavuoropuhelu Kuopion kasarmialueesta käynnistyy

”Kuopion oikeus- ja poliisitalo tulee siirtymään pois nykyiseltä paikaltaan tulevien vuosien kuluessa, joten nyt on hyvä hetki miettiä alueen tulevaisuutta pidemmällä tähtäimellä. On hienoa, että pääsemme mukaan osallistumaan kaavatyöhön jo sen alkumetreillä,” sanoo Senaatin kiinteistökehityspäällikkö Antti-Ville Haapanen.

”Monella kuopiolaisella on tärkeitä muistoja kasarmin toiminnasta sekä vierailuistaan kasarmialueella. Ruutukaavakeskustassa sijaitseva kasarmialue on koettu yhteisenä ja yhteisöllisenä alueena. Toiveena on, että nyt käynnistyvässä suunnitteluprosessissa kasarmialue muotoutuisi vielä elävämmäksi ja yhteisöllisemmäksi alueeksi, jonka kuopiolaiset voivat tulevaisuudessakin tuntea omakseen”, toivoo Kuopion kaupungin kaavoitusarkkitehti Erja Soranta.

Kuopion entisen kasarmialueen potentiaalisille toteuttajille, rakennuttajille ja sijoittajille suunnattuun markkinavuoropuheluun voi ilmoittautua 17.3.-17.4.2025 välisenä aikana, jonka jälkeen järjestetään toimijakohtaisia tapaamisia. Markkinavuoropuhelusta järjestetään erillinen infotilaisuus 27.3.2025 klo 12.00–13.00, johon voi ilmoittautua alla olevan linkin kautta. Ilmoittautuminen tilaisuuteen päättyy 26.3.2025 klo 12.00

Kasarmialueesta elävä ja monipuolinen osa keskustaa

Kuopion keskustassa sijaitsevaa historiallista kasarmialuetta halutaan kehittää eläväksi ja toiminnoiltaan monipuoliseksi alueeksi. Tavoitteena on, että täydennysrakentaminen huomioi kasarmialueen kulttuurihistorialliset arvot, olevan rakennuskannan, mittakaavan, materiaalit ja sekä alueen puistomaisen luonteen. Uudisrakentamisen on sovelluttava sekä kasarmialueen että ympäröivän alueen rakennettuun ympäristöön ja kaupunkikuvaan.

Hatsalan kaupunginosassa, vain puolen kilometrin päässä torista luoteeseen, sijaitseva kasarmialue on osa ruutukaavakeskustaa. Alueella sijaitsevat Kuopion oikeus- ja poliisitalo, Kuopion kaupungin valtuustotalo, yksitoista vanhaa kasarmirakennusta sekä Tulliportinkadun varren grillirakennus.

Lisäksi alue on määritelty valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi ja kuuluu Kuopion kansalliseen kaupunkipuistoon. Naapurustossa sijaitsevat muun muassa sankaripuisto, Kuntolaakso, Kuopion kaupunginteatteri, Kuopion oikeustalo ja Kuopion Kela, mikä tekee kasarmialueesta merkittävän osan kaupungin historiallista ja toiminnallista kokonaisuutta.