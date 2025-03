Omalääkärit nimettynä asukkaille Raahen sosiaali- ja terveyskeskuksessa

Antibioottipumput vähentävät sairaalakäyntejä lasten syöpähoidossa 14.3.2025 09:00:00 EET | Tiedote

Oulun yliopistollisessa sairaalassa on käynnissä pilottikokeilu, jossa syöpää sairastavien lasten antibioottihoitoa toteutetaan uudenlaisten antibioottipumppujen avulla. Tavoitteena on vähentää sairaalassa vietettyä aikaa ja parantaa potilaiden elämänlaatua. Pohteen kotisairaalatoiminta on laajentunut alueella, ja yhteistyö kotisairaalan sekä kotisairaanhoidon ammattilaisten kanssa mahdollistaa antibioottihoidon toteuttamisen kotona osastohoidon sijaan.