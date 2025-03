Assi avautuu vuoden kuluttua – mitä palveluja uusi sairaala tuo tullessaan?

Hämeenlinnassa järjestetään 19.3.2025 väestöinfo, jossa asukkailla on mahdollisuus kuulla, millaisia palveluja uusi Ahveniston sairaala, tuttavallisemmin Assi tuo tullessaan. Assi on Suomen moderneimpia sairaalahankkeita, ja sen tavoitteena on uudistaa terveydenhuollon palvelut käyttäjälähtöisemmiksi, tehokkaammiksi ja digitaalisuutta hyödyntäviksi.

Väestöinfossa esitellään tulosaluejohtajien toimesta, miltä Assin kokonaisuus näyttää eri erikoissairaanhoidon palvelujen näkökulmasta.

Tilaisuus järjestetään Hämeenlinnan Raatihuoneen Valtuustosalissa, mutta osallistuminen on mahdollista myös Teamsin kautta. Paikan päällä osallistujamäärä on rajoitettu.

Ahveniston sairaalan myötä palvelut muuttuvat merkittävästi, sillä se on suunniteltu tukemaan nykyaikaista hoitoa, nopeampaa palveluihin pääsyä ja tehokasta resurssien käyttöä. Kehittämispäällikkö Lilli Väisänen näkee muutoksen positiivisena askeleena kohti tulevaisuuden terveydenhuoltoa –Assi ei ole pelkästään uusi sairaalarakennus – se on täysin uudenlainen tapa tuottaa palveluja. Digitalisaation, sujuvampien hoitopolkujen ja asiakaslähtöisten ratkaisujen ansiosta pystymme tarjoamaan parempaa hoitoa oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa.

Assi tuo mukanaan modernit ja kestävät ratkaisut

Hanke on herättänyt valtakunnallista kiinnostusta, sillä se toimii esimerkkinä siitä, miten sairaalasuunnittelussa voidaan yhdistää joustavuus, energiatehokkuus ja potilaslähtöinen toimintamalli. Projektijohtaja Eeva Rikkilä-Kettunen, joka vastaa Assin suunnittelun ja käyttöönoton johtamisesta, korostaa hankkeen vaikuttavuutta laajemmin –Ahveniston sairaala on tulevaisuuden monitoimitalo, joka yhdistää sairaalan, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut kokonaisuudeksi.

Tilaisuuden tiedot:

Aika: 19.3.2025 klo 16.30–18.00

Paikka: Hämeenlinnan Raatihuoneen Valtuustosali (osallistuminen myös Teamsin kautta)

Teema: Miltä Assin kokonaisuus näyttää – palvelujen näkökulma

Paikan päällä osallistujamäärä on rajoitettu, mutta kaikki voivat osallistua Teamsin kautta.