Henry Kampman on valittu Vuoden kouluttajaksi

Kauppakamarien valtakunnallinen koulutuspooli korostaa valintapäätöksessään Henry Kampmanin käytännönläheistä näkökulmaa kouluttajana. Koulutuspalautteiden perusteella osallistujat pitävät hänen vetämiä koulutustilaisuuksia hyvin käytännönläheisinä, ajankohtaisiin asioihin pureutuvina ja osallistujien ammattitaitoa kehittävinä.

Kampman on toiminut asiantuntijana kauppamarien ajankohtaiskoulutuksissa viidentoista vuoden ajan ja hänellä on pitkä tausta yrityksen talouden seurantaan liittyvistä koulutuksista. Hän on nykyisin Revisium Oy:n osakas ja toiminut aiemmassa työssään taloushallinnon johtotehtävissä. Kampmanin pääasiallinen työ muodostuu pk-yritysten tilintarkastustehtävistä ja hän on työskennellyt lähes 25 vuoden ajan eri toimialojen yritysten parissa.

Hyväksytty hallituksen jäsen eli HHJ-kursseilla Kampman on kouluttanut jo noin viidentoista vuoden ajan yrityksen talouden seurantaan ja ohjaukseen liittyvästä aihekokonaisuudesta. Hän on asiantuntijana myös Hämeen kauppakamarin tänä vuonna järjestämillä HHJ-kursseilla. ”Parhaillaan meillä on käynnissä HHJ-kurssi Lahdessa ja sen yhteydessä Kampman toimii huhtikuun koulutuspäivässä asiantuntijana aiheinaan yrityksen tuloksellisuuden ja talouden johtaminen hallituksessa. Lisäksi hän on lupautunut asiantuntijaksi syksyllä Hämeenlinnassa 2.9. ja Lahdessa 9.10. alkaville HHJ-kursseillemme”, Vanhala kertoo.

Kampman toimii myös HHJ-tutkinnon parissa tutkinnon ennakkotehtävien tarkastajana ja luennoi tutkintopäivässä talouden ennakkotehtävästä. Lisäksi hän on osallistunut aktiivisesti HHJ-kurssin sekä -tutkinnon kehittämistyöhön ja antanut tärkeän panoksensa HHJ:n kehitykseen jo vuosien ajan.