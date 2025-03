HD-siirtymä ajoi suomalaiset televisiokaupoille – Prismassa tuotteiden myynti jopa kuusinkertaistunut

”Televisiomyynti on ollut kasvussa koko viime vuoden, mutta selkeä piikki nähtiin loppuvuodesta, kun teräväpiirtosiirtymän aikataulu tarkentui. Loppuvuonna televisioiden myynti tuplaantui ja vauhti on pysynyt kovana siitä asti: alkuvuonna televisioita on edelleen myyty tuplasti enemmän kuin samaan aikaan viime vuonna. Uskomme kaupan käyvän vilkkaana myös tulevina kuukausina”, kertoo Prisma-ketjun televisioista vastaava myyntipäällikkö Mika Karvonen.

”HD-siirtymä vauhdittaa myyntitahtia nyt selkeästi. Uudistuksen myötä television katseluun tarvitaan televisio tai digiboksi, jossa on HD-viritin. Nyt myydyt televisiot ovat kaikki HD-valmiita, jonka lisäksi myös HD digiboksien myynti on alkuvuodesta ollut vilkasta. Niiden myynti on tammi-helmikuussa kuusinkertaistunut vuoden takaiseen.”

Prisman myyntidatan valossa suomalaiset ovat suunnanneet televisiokaupoille myymälöiden lisäksi myös kotisohvilta käsin.

”Prisma.fi-verkkokaupan televisiovalikoima palvelee asiakkaita ympäri Suomen ja tukee merkittävästi myymälävalikoimaa, jonka laajuus vaihtelee toimipaikoittain. Televisiot kasvoivat viime vuonna verkkokaupan kolmanneksi suurimmaksi viihde-elektroniikan kategoriaksi, ja niiden myynti tuplaantui edellisvuoteen verrattuna. Myös alkuvuonna televisioiden myynti verkkokaupassa on tuplaantunut vuodentakaiseen”, Karvonen sanoo.

Televisio hankitaan useimmiten tarpeeseen – huomioi nämä asiat kaupoilla

Elektroniikassa kehitys on nopeaa ja vielä muutamia vuosia sitten television valintaan vaikuttivat eri asiat kuin tänä päivänä. Millainen televisio suomalaisten kotoa sitten löytyy?

”Suomalaisten voisi sanoa suosivan pääsääntöisesti perus hyvän hinta-laatusuhteen televisioita, jotka ostetaan useimmiten oikeaan tarpeeseen eikä päähänpistosta. Älytelevisiot hallitsevat nykyään markkinoita ja moni asiakas toivookin, että esimerkiksi suoratoistopalvelut löytyvät valmiina televisiosta”, Karvonen taustoittaa.

”Kotiin hankitaan helpommin niin sanotusti hieman parempi televisio, jossa saa olla kokoakin. Mökille tai talouden kakkostelevisioksi ostetaan sitten puolestaan yleensä tuumakooltaan pienempiä televisioita. Noin 50–55-tuumaiset televisiot ovat nyt selkeästi suosituimpia. Esimerkiksi yksi alkuvuoden suosituimmista malleistamme on ollut 50-tuumainen Samsungin TU50CU7095UXXC -älytelevisio.”

Prisman myyntidatan mukaan television oheen ostetaan useimmiten myös erilaisia johtoja, seinätelineitä, antenneja tai antennivahvistimia. Moni haluaa myös panostaa laadukkaaseen äänentoistoon, josta kertoo muun muassa soundbar-kaiuttimien myynnin tuplaantuminen alkuvuonna.

Televisiokaupoille suuntaavaa Karvonen neuvoo huomioimaan ainakin seuraavat asiat: