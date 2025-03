HOK-Elanto on hyvän mielen työpaikka – mielenterveyttä edistävä työ palkittiin jälleen

MIELI Suomen mielenterveys ry myöntää Hyvän mielen työpaikka -tunnustuksen organisaatioille, jotka sitoutuvat mielenterveyden edistämiseen ja kehittävät työyhteisöään suunnitelmallisesti. HOK-Elanto kehittää työyhteisöään määrätietoisesti mielenterveyttä tukevaksi, ja tämä työ on huomioitu ja palkittu nyt jo neljännen kerran peräkkäin.

Suomessa erityisesti nuorten mielenterveyden sairauspoissaolot ovat olleet jo vuosia nousussa, mutta HOK-Elannossa suunta on saatu kääntymään. Nuorten mielenterveyden tukeminen on HOK-Elannolle erityisen tärkeää, sillä lähes kolmannes yli 7 000 työntekijästä on alle 25-vuotiaita.

Hyvän mielen työpaikka -tunnustus on osoitus HOK-Elannon pitkäjänteisestä työstä, joka näkyy konkreettisina tuloksina:



Vuonna 2024

Sairauspoissaolot laskivat keskimäärin kaksi päivää työntekijää kohden

Mielenterveyden sairauspoissaolot ovat jatkaneet laskuaan vuodesta 2022

Henkilöstön vaihtuvuus laski 3,3 %





– Hyvän mielen työpaikka tehdään yhdessä. Nämä onnistumiset eivät olisi mahdollisia ilman henkilöstömme ja esihenkilöidemme päivittäistä työtä, kiittää HOK-Elannon työhyvinvointipäällikkö Marja Kuusisto.



Työn arjessa näkyviä tekoja

HOK-Elannossa mielenterveyden tukeminen on osa jokapäiväistä toimintaa. Avointa keskustelukulttuuria on vahvistettu, ja työntekijät hakevat apua entistä rohkeammin. Tämä näkyy esimerkiksi varhaisen tuen keskustelujen määrän kasvuna – vuonna 2024 niitä käytiin ja dokumentoitiin 1 458 kertaa, mikä on kuusinkertainen määrä vuoteen 2019 verrattuna.

Muutostilanteissa HOK-Elanto on panostanut erityisesti henkilöstön tukemiseen. Esihenkilöille tarjotut valmennukset, helposti saatavilla olevat työterveyspalvelut ja koko henkilöstölle suunnatut mielen ensiapukoulutukset ovat vahvistaneet työyhteisön hyvinvointia ja avointa keskustelua.

Vuonna 2025 HOK-Elanto jatkaa määrätietoista työtään mielenterveyden edistämiseksi osana työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden kehittämistä. Painopisteinä ovat eri elämänvaiheissa olevien työntekijöiden tukeminen, monimuotoisuuden vahvistaminen ja esihenkilötyön kehittäminen. Esihenkilöiden valmennukset ja koko henkilöstön koulutukset varmistavat, että mielenterveysasiat juurtuvat entistä tiiviimmin osaksi työpaikan arkea.