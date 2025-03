Nrep kehittää uuden asuinkorttelin Kalasatamaan – Yli 350 omistus- ja vuokra-asuntoa uniikille merenrantasijainnille niemen kärkeen

Nrep panostaa Kalasataman asuntokannan monipuolistamiseen. Yli 130 miljoonan hankkeessa suunnitellaan uutta korttelia Verkkosaaren houkuttelevalle merenrantatontille. Uusi hanke on merkittävä vallitsevassa taloustilanteessa, jossa kiinteistöinvestointien määrä on laskenut huomattavasti ja hankkeiden eteneminen on ollut hidasta.