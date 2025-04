Vuoden maailmanparantajaa etsitään taas – Ehdota rauhantekijää!

Vuoden maailmanparantajan haku on jälleen käynnistynyt. Fingo myöntää tänä vuonna viidettä kertaa tunnustuksen henkilölle, jonka toiminta on ollut merkittävää, epäitsekästä ja aktiivisesti maailmaa parantavaa.

”Elämme epävakaata aikaa, ja moni voi kokea, ettei tavallinen ihminen pysty vaikuttamaan maailman tapahtumiin. Palkinnolla haluamme muistuttaa, että suurtenkin muutosten taustalla on aktiivisia yksilöitä. He ansaitsevat tunnustuksen”, sanoo Fingon viestintäjohtaja Salla Peltonen.

Palkinnon painopisteenä on tänä vuonna rauha. Palkittavan tulee siis olla henkilö, joka on pyrkinyt edistämään rauhaa Suomessa tai muualla maailmassa.

Palkittava voi olla esimerkiksi kansalaisaktivisti, hyväntekeväisyyteen aikaansa laittava vapaaehtoinen, globaaleja teemoja työssään käsittelevä opettaja tai toimittaja, terveydenhuollon ammattilainen, kulttuurialan vaikuttaja tai kestävään kehitykseen panostava yrittäjä.

Palkinnonsaajan valitsee tuomaristo, johon kuuluvat rauhankasvattaja Hanna Niittymäki, viime vuonna kunniamaininnan saanut Paco Diop ja Suomen NMKY:n nuorten rauhanpalkinnon viime vuonna saanut valokuvaaja Karun Verma. Tuomariston puheenjohtaja on Maailman Kuvalehden päätoimittaja Anni Valtonen.

”Monenlaiset teot edistävät rauhaa: palkittava voi etsiä ratkaisuja maailman konflikteihin, mutta rauhantyötä on myös demokratian edistäminen tai vaikkapa rauhanomaisten ratkaisujen etsiminen oman yhteisön ristiriitoihin”, Valtonen sanoo.

Palkinnon arvo on 1 000 euroa.

Näin ehdotat palkinnonsaajaa

Ehdokkaita voi nimetä kuka tahansa. Palkittavan toiminnan on pitänyt tapahtua 1.5.2024–30.4.2025. Lähetä ehdotus tällä lomakkeella viimeistään 30.4.2025.



Palkittavan henkilön toiminnan on pitänyt olla merkittävää, epäitsekästä ja aktiivisesti maailmaa parantavaa. Toiminta on voinut olla yleishyödyllistä, mutta se ei ole välttämätöntä. Toiminnan pääasiallisena tarkoituksena on kuitenkin pitänyt olla paremman maailman rakentaminen. Vaikutuksista ja työn merkityksestä tulee olla näyttöä.

Tuomariston valitsema kolmen kärki julkistetaan toukokuussa. Palkinnonsaaja julkistetaan Maailma kylässä -festivaalilla 25.5.2025.

Palkinnon myöntää suomalaisten kehitysjärjestöjen kattojärjestö Fingo.