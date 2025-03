Helsingin keskustan uusi ravintola Marga aukeaa Senaatintorin laidalle – luvassa herkullisia kohtaamisia historiallisessa kiinteistössä

Senaatintorin laidalla sijaitsevan Sofia Helsingin tiloihin aukeaa lauantaina 29.3. Marga-niminen ravintola ja baari.

Iltamyöhään asti palveleva ravintola tarjoaa päivällä lounasta ja illallisaikaan ruokalistalta löytyy klassikoita, helsinkiläisten rakastamia herkkuja sekä talon omia uusia ihanuuksia.



Ravintoloitsija on lukuisten helsinkiläisravintoloiden ja kulttuuritapahtumien taustavaikuttajana tunnettu Mikko Leisti.



“Helsingin keskusta on ehkä jopa tietämättään kaivannut tällaista hieman isompaa mukavaa ravintolaa, jossa paikalliset ja kauempaa tulleet voivat nauttia hyvästä seurasta ja talon antimista”, Leisti sanoo.

“Marga nimi tule taiteilija Marga Toppelius-Kiseleffiltä, jonka isoisän mukaan talomme on nimetty. Ja mikä hauskinta, Margan äidin nimi oli Sofia. Marga, Sofian tytär, kun ilmestyi historian sivuilta, niin nimen päättäminen oli helppoa.”



Margan tilat tarjoavat Leistin mukaan antoisat puitteet herkullisiin kohtaamisiin. Margassa on kaksi kerrosta ja kaksi baaria. Pääsalissa on yli sata asiakaspaikkaa ja yksityisemmille hetkille, kuten syntymäpäiville, löytyy toisesta kerroksesta suoraan pääsaliin antavia parvikabinetteja.

Ravintolapäällikkö Heidi Varha ja keittiömestari Valte Iivonen tiimeineen vastaavat Margan ruoasta ja palvelusta. Juomamestari Mika Koivula ja baarimestari Iris Ojakangas ovat puolestaan loihtineet hauskan drinkkivalikoiman, josta löytyy ideoita ja makuja kaikkiin hetkiin ja fiiliksiin.

“Margassa näkyvät myös vuodenajat ja juhlakaudet”, Leisti lisää.

Ravintola-ala on tulevaisuuden ala ja Helsingin sielu

Leisti näkee ravintola-alan tulevaisuuden alana, sillä ihmisten kohtaamiset ovat nyt tärkeämpiä kuin koskaan. Ravintolaan on aina mukava lähteä ja Helsingissä etenkin.

Täällä on maailmanluokan ruoka- ja juomatarjonta ja tänne kannattaa tulla kauempaakin nauttimaan.

“Uskon, että me olemme tekemässä helsinkiläisille ja heidän vierailleen paikkaa, johon on hyvä tulla koska vaan. Olemme helsinkiläinen ravintola, ja mitä se sitten on, määritellään yhdessä”, Leisti sanoo.

Leisti kaavailee Margaan myös monipuolista kulttuuritarjontaa. Mitä se pitää sisällään, selviää Leistin mukaan myöhemmin, kun ravintola on saatu kunnolla käyntiin.



Marga-ravintola ja -baari aukeavat osoitteeseen Unioninkatu 27. Talo tunnetaan Kiseleffin talona, joka rakennettiin vuonna 1772.