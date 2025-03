Jazz ja blues täyttävät Kirjaslammen tanssilavan

Jazz ja Blues ilahduttaa ja yllättää

Tänä kesänä Kirjazz & Blues festivaalilla esiintyvät mm. Ben Rossi Trio, jossa nuori kitaristi Ben Rossi soittaa yhdessä huippuammattilaisten Juho Kanervon ja Markus Pajakkalan kanssa. Ben Rossi on nuori kitaristi, joka on tullut tunnetuksi Tampereen Työväen Teatterin School of Rock -musikaalista.

50-luvun tanssilavan täyttää myös Swing Doctors, joka levittää swingin ilosanomaa kymmenhenkisenä suurorkesterina! Laulusolistinaan upea Piia Kristiina, Swing Doctors soittaa kippari Marko Ahon johdolla 'Amerikkalaisen laulukirjan' klassikoita, Count Basie -tyylisiä instrumentaaleja sekä suomalaisia 1950-luvun swing-iskelmiä a'la Helena Siltala, Laila Kinnunen ja Britta Koivunen.

Nuorenpolven lahjakkuuksista koostuva nelihenkinen jazzyhtye Helmi Antila Quartet tähdittää iltaa. Yhtye soittaa Suomen Jazzliiton Taimi-palkinnon saaneen Helmi Antilan säveltämiä ja sanoittamia jazz- ja soulvaikutteisia suomenkielisiä kappaleita. Yhtyeen jäsenet ovat Helmi Antila, Mikko Antila, Mooses Kuloniemi ja Tuomo Purhonen.

Kesäillan hämärtyessä jazzin ja bluesin ystävät pääsevät kokoontumaan yhteen tunnelmallisella 1950-luvun tanssilavalla. Mallasveden tuntumassa sijaitseva tanssilava on ainutlaatuinen. Lava sijaitsee Valkeakosken keskustan läheisyydessä ja sinne on mahdollista tulla Tampereen joukkoliikenteellä Nyssellä. Tapahtuma nostaa esiin jazz- ja bluesmusiikin kentällä toimivia artisteja, niin nousevia tähtiä kuin jo tunnettuja nimiä.

Opiskelijoille edullisemmat liput

Kirjazz & Blues liput ovat nyt myynnissä jazzin ja bluesin ystäville ennakkoon Tiketissä hintaan 27,50 €. Opiskelijat, työttömät ja varusmiehet pääsevät nauttimaan musiikista hintaan 15 €.

Tapahtuman sijainti:

Kirjazz & Blues, lauantaina 7.6.2025

Kirjaslammen tanssilava

Hakalantie 6, 37600 Valkeakoski