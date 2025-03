Kaksi äitiä -Suski kirjoitti lapsuusajan täyttökirjan, joka sopii kaikenlaisille perhemuodoille

Ilmestyy 22.3.

Lapsuuteni-kirjaa ei unohdeta hyllyn perukoille, vaan siihen täytetään vauva-ajan rakkaimpien muistojen lisäksi tärkeitä hetkiä seuraaviltakin lapsuusvuosilta aina koulun aloittamiseen asti. Täyttökirjassa on tilaa on myös lapsen hauskoille sutkauksille sekä läheisten muistoille hänestä.

Suurille sivuille mahtuu kirjoittamaan, piirtämään sekä kiinnittämään valokuvia, taideteoksia, pääsylippuja ja muita aarteita.

Lapsuuteni sopii jokaiselle lapselle ja jokaiseen perheeseen riippumatta esimerkiksi vanhempien lukumäärästä.

Susanna Silvander-Rosti sai idean monenlaiset perheet huomioivaan täyttökirjaan omien kokemustensa pohjalta: kahden äidin perheessä hän on vaimonsa kanssa tottunut siihen, että tavallisia vauvakirjoja on pitänyt muokkailla leikaten ja liimaten sopimaan heidän perhemuotoonsa.

”Lastemme vauvakirjoissakin näkyy suttauksia, kun olemme tuunanneet isä-boksien tilalle toiselle äidille tilaa”, Silvander-Rosti kertoo.

Lapsuuteni syntyikin oikeastaan väsähdyksestä vauva- ja lapsuuskirjojen jatkuvaan muokkaamiseen.

”Halusin luoda lapsuusajan muistokirjan, joka sopii kaikille perheille – on kyseessä sitten isän ja äidin perustama perhe, sateenkaariperhe, yhden vanhemman perhe, uusperhe tai jokin muu perhemuoto. Asia on tärkeä, koska vähintään joka kolmas suomalainen perhe on rakenteeltaan monimuotoinen.”

Silvander-Rosti haaveilee maailmasta, jossa jokainen perhe kokee kuuluvansa joukkoon. Hän toivoo, että Lapsuuteni olisi askel siihen suuntaan.

Susanna Silvander-Rosti on suosittu lastenkirjailija ja vloggaaja. Parhaiten hänet tunnetaan Kaksi äitiä -kanavastaan, jossa he vaimonsa Ellan kanssa jakavat aivan tavallista sateenkaariperheen arkeaan. Vlogi on valittu vuoden perhekanavaksi ja palkittu Setan asiallisen tiedon tunnustuksella.

Arvostelukappale- ja haastattelupyynnöt sekä lisätiedot: anni.gullichsen@otava.fi