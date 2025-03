Kaukolämpötyö aiheuttaa lämmönjakelun keskeytyksen osassa Raisiota 20.3.2025

Turku Energia toteuttaa kaukolämpöverkostonsa saneeraustoimenpiteitä Raisiossa torstaina 20.3.2025. Saneeraustyön takia kaukolämmön jakelussa on keskeytys Raisiossa Venheen alueella torstaina klo 8–19 välisenä aikana. Keskeytyksen piirissä on 53 kiinteistöä. Keskeytyksellä on vaikutusta myös keskeytyksen kohteena olevien kiinteistöjen lämpimän käyttöveden jakeluun.