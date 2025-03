Mitä jos vettä on liikaa tai kuivuus uhkaa? Tuoretta tietoa vesienhallinnasta maanomistajille ja asiantuntijoille

Tiikkajansalmen sillan remontti käynnistyy Hyrynsalmella (Kainuu) 10.3.2025 14:28:05 EET | Tiedote

Tiikkajansalmen sillan peruskorjaus Hyrynsalmella käynnistyy maaliskuussa 2025. Tiikkajansalmen silta sijaitsee Hyrynsalmen keskustan läheisyydessä maantiellä 891. Korjausurakassa uusitaan huonokuntoisen sillan vesieristeet, päällysteet sekä kaiteet. Sillan teräsosat maalataan ja liikuntasaumat uusitaan sekä reunapalkit kunnostetaan. Kyseessä on kaksi vuotta kestävä hanke. Urakka valmistuu lokakuuhun 2026 mennessä. Korjaustöiden aikana kevyelle liikenteelle ja jalankulkijoille on järjestetty opastettu reitti työmaan ohi. Ajoneuvoliikenteelle on käytössä ajokaistat molempiin suuntiin. Sillan korjauksesta voi aiheutua ja tienkäyttäjille pientä haittaa. Urakan tilaajana on Lapin ELY-keskus. Pääurakoitsijana toimii MPV-Infrarakenne Oy.