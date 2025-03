Asuntomarkkinatilanne suosii ensikertalaisia – Danske Bank julkaisee tuntuvan etupaketin ensiasunnon ostajille

Danske Bank lanseeraa tuntuvan etupaketin ensiasunnonostajille. Ensiasunnonostaja saa Danske Bankista lainan edullisella marginaalilla. Lainan nostajalta ei myöskään peritä lainasta toimitusmaksua tai järjestelypalkkiota, mikä säästää 200 000 euron lainassa 1200 euroa.

”Tämä on merkittävä kädenojennus ensiasunnonostajille. Oma koti on usein fiksu talouspäätös, sillä sen avulla on mahdollista kasvattaa varallisuuttaan pitkällä aikavälillä. Se on edelleen suomalaisnuorten haave, mutta valitettavasti tähän haaveeseen päästään kiinni yhä vanhempana. Ensiasunnon ostajien ikä on noussut viime vuosina tasaisesti, ja tällä hetkellä keskiverto Danske Bankista lainan nostava ensiasunnonostaja on jo miltei 32-vuotias”, sanoo Danske Bankin henkilöasiakkaiden lainoista vastaava johtaja Sari Takala.

Tuoreimmassa Danske Bankin Taloudellinen mielenrauha -kyselyssä näkyy yhä poikkeuksellisen nopean korkojen nousun ja inflaation vaikutus asunnonostoaikeisiin. Nyt 11 prosenttia vastaajista harkitsee ensiasunnon ostoa, kun vuonna 2021 luku oli 17 prosenttia.

”Asuntokauppa on selvästi vilkastunut viime kuukausina, vaikka varovaisuutta on yhä ilmassa. Markkinatilanteesta hyötyvät juuri ensiasunnon ostajat, jotka saavat asuntoja selvästi aiempaa edullisemmin eikä aiempaa asuntoa ole vaihdannassa. Nyt on erityisen hyvä aika ostaa ensimmäinen oma koti”, sanoo laina- ja sijoituspalveluista vastaava johtaja Ville Orava.

Ensiasunnon ostajat ovat tärkeitä toimijoita Suomen asuntomarkkinoilla, sillä he luovat kysyntää etenkin pienille ja keskikokoisille asunnoille, mikä on olennainen osa asuntokauppojen ketjua. Ensiasunnonostajien kaupat muodostavat noin kolmanneksen asuntokaupoista, ja heidän päätöksensä vaikuttavat markkinoiden dynamiikkaan sekä hintakehitykseen erityisesti kasvukeskuksissa.

Moni haaveilee ensiasunnoksi omakotitaloa

Vain joka neljäs (25 %) ensiasunnonostaja kokee, että heillä on varaa ostaa asunto, joka sopii heidän tarpeisiinsa heille sopivalla asuinalueella. 29 prosenttia ensiasunnonostajista kokee, että heillä ei ole tällaiseen asuntoon varaa. 38 prosenttia vastaajista kertoo vastauksekseen ehkä.

”Kun selvittää asian pankin kanssa, moni yllättyy positiivisesti. Kannattaa muistaa, että lainahakemuksen jättäminen ja asuntolainasta keskusteleminen ei maksa mitään eikä sido mihinkään. Myös pankkien verkkosivuilta löytyy lainalaskureita, joiden avulla voi selvittää oman taloutensa mahdollisuuksia asuntolainaan”, sanoo Orava.

Kaksi viidestä (42 %) suomalaisesta ensiasunnonostoa harkitsevasta haaveilee ensiasunnokseen omakotitalosta. Toiseksi suosituin vaihtoehto on kerrostaloasunto (26 %).

Taloudellinen mielenrauha 2025 -tutkimuksen on toteuttanut YouGov Danske Bankin toimeksiannosta. Tiedot kerättiin sähköisenä kyselynä YouGovin kuluttajapaneeleissa 23.1.–13.2.2025 välisenä aikana. Tutkimuksen kohderyhmään kuuluvat 18 vuotta täyttäneet suomalaiset iän, sukupuolen ja alueen mukaan edustavalla otoksella. Kokonaisvastaajamäärä on 3034, jolloin kokonaistuloksissa keskimääräinen virhemarginaali on noin ±1,6%-yksikköä.

Ensiasuntolaina edullisella marginaalilla ja ilman toimituskuluja

Ensiasunnon ostajalle asuntolaina Danske Bankista edullisella marginaalilla. Jos olet lisäksi Akavan jäsenliiton jäsen, voit saada marginaalista lisäalennuksen.

Sinulta ei myöskään peritä asuntolainan toimitusmaksua tai järjestelypalkkiota. Säästät esimerkiksi 200 000 €:n lainassa 1 200 €.

Remonttilaina asuntolainan hinnalla

Jos nostat remonttilainan asuntolainan yhteydessä, saat sen samalla edullisella marginaalilla kuin ensiasuntolainan. Et myöskään maksa remonttilainasta toimitusmaksua tai järjestelypalkkiota – säästät 90 €.

Voit myös hakea remonttilainaa ilman asuntolainaa normaalihintaisena.

Maksuton lyhennysvapaa laina-ajan alkuun

Tarvitessasi voit hyödyntää laina-ajan alkuun jopa 6 kk ylimääräistä lyhennysvapaata ilman toimituskuluja – säästät 200 €.

Edut ovat voimassa, kun lainahakemus on tehty viimeistään 31.12.2025 ja laina ensiasunnon ostoa varten nostetaan viimeistään 31.3.2026. Etujen saaminen edellyttää, että lainanhakija ei ole aiemmin omistanut tai osaomistanut asuntoa.

Laina- ja lyhennysvapaaedut koskevat uusia ensiasuntolainoja. Normaali asuntolainan toimitusmaksu ja järjestelypalkkio on 0,60 % lainan pääomasta, aina kuitenkin vähintään 300 €. Lainan ehdoista sovitaan henkilökohtaisesti. Lainan ja lyhennysvapaiden myöntäminen edellyttävät aina hyväksyttyä luottopäätöstä. Luottopäätöksen tekemistä varten Danske Bank tarkistaa asiakkaan henkilöluottotiedot Suomen Asiakastieto Oy:stä ja positiivisesta luottotietorekisteristä.

Esimerkki asuntolainasta: Jos asiakas ottaa 170 000 euron asuntolainan, jossa laina-aika olisi 25 vuotta ja lainan viitekorkona käytetään 12 kk euribor-korkoa, lainan kokonaiskorko olisi 3,031 % (Kuluttajansuojalain mukaan laskettu todellinen vuosikorko 3,160 %). Luoton ja muiden luottokustannusten yhteismäärä on 245 675,21 euroa, sis. järjestelypalkkion 1 020 euroa ja automaattisen tiliveloituksen maksun 2,70 euroa/maksuerä. Maksuerien lukumäärä on 300 kpl. Esimerkki laskettu 2.12.2024 korkotiedoilla