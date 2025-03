Rahoituksen pitää turvata tulevaisuutta, ei tilastoja

Korkeakoulut ovat jatkuvien muutosten alla. Ammattikorkeakoulujen tulee sopeuttaa toimintaansa ja yliopistojen tulee kasvattaa tutkintojen määrää, sekä parantaa koulutustasoa. Miten leikkaukset sekä tutkintojen määrän kasvu parantaa koulutustasoamme, mikäli korkeakoulujen tutkintojen laatua ei voida taata?

Tälläkin hetkellä opettajankoulutusta tarjoavat korkeakoulut leikkaavat jatkuvasti opetushenkilöstöstä sekä opetustiloista. Vaarana on korkeakouluille kalliiksi tulevasta opettajankoulutuksesta leikkaaminen. Opetukseen soveltuvien tilojen tai riittävän koulutetun henkilökunnan puute voi johtaa pahimmillaan ammatilliseen osaamattomuuteen.

Opettajankoulutuksen täytyy tuottaa osaavia, motivoituneita ja työelämässä kestäviä ammattilaisia, ei vain tutkintoja tilastojen täytteeksi. Opiskelijoilla tulee olla tarpeeksi aikaa opiskella, ja heillä on oikeus saada opiskelujen tueksi osaavaa henkilökuntaa.

Vaarana on, että perusteelliselle oppimiselle ei jää tarvittavaa aikaa, eivätkä korkeakoulut halua kalliiden läsnäoloa vaativien kurssien kertaamista. Jos opiskelija ei valmistu tavoiteajassa rahoitusmallin mukaisesti, korkeakoululle ei makseta yhtä suurta summaa valmistuneesta opiskelijasta.

Opettajaksi opiskelevat tarvitsevat sekä syvällistä teoriatietoa että käytännön taitoja pohjaksi asiantuntijuudelleen. Lähiopetusta, opetusharjoitteluja ja henkilökohtaista ohjausta ei voi korvata pintapuolisilla suorituksilla. Opinnot vaativat aikaa ja riittäviä resursseja, jotta käytännön osaaminen, reflektointi ja opettajaidentiteetti kehittyvät monimuotoista työympäristöä varten.

Riittävällä rahoituksella varmistetaan opettajaopiskelijoille mahdollisuudet useampaan ammattipätevyyteen. Opettajiksi valmistuvat tarvitsevat taitoja opettaa useita aineita, jotta heidän työelämävalmiutensa ja uramahdollisuutensa paranevat. Pätevä opettaja on työelämässä jaksavampi ja pysyvämpi.

Opettajankoulutus on avain koko yhteiskunnan tulevaisuuteen. Opettajat eivät ole vain numeroita rahoitusraporteissa. He muovaavat tulevaisuuden osaajia ja kantavat yhteiskunnan perustaa. Korkeakoulujen rahoitusmallien täytyy tukea tätä päämäärää, ei heikentää sitä. Laadukas koulutus, joka turvaa opettajien osaamisen ja hyvinvoinnin, on välttämättömyys yhteiskunnan ja koulutuksen tulevaisuudelle.