Ina Mickos ministeri Adlercreutzin uudeksi eduskunta-avustajaksi

Mickos on kotoisin Lapinjärveltä ja on viime vuosina toiminut Nuorten Pohjoismaiden neuvoston poliittisena asiantuntijana. Aiemmin hän on työskennellyt harjoittelijana sekä viestintäavustajana Nils Torvaldsin tiimissä Euroopan parlamentissa sekä suorittanut harjoittelun Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbundissa.

– Tuntuu merkitykselliseltä työskennellä eduskunnassa ja tukea Andersia hänen työssään. Osana hänen tiimiään saan ainutlaatuisen käsityksen päivittäisestä poliittisesta työstä ja yhteiskuntamme haasteista. Odotan innolla, että pääsen antamaan panokseni ja tarttumaan tuleviin tehtäviin, Mickos sanoo.

– Olen iloinen saadessani toivottaa Inan tervetulleeksi eduskuntaan ja tiimiini. Hänen laaja kokemuksensa niin työelämästä kuin kansalaisyhteiskunnasta sekä hänen vahva työotteensa tulevat olemaan arvokkaita eduskuntatyössä. Myös hänen kokemuksensa pohjoismaisesta yhteistyöstä tulee olemaan hyödyksi, sanoo Adlercreutz, joka myös toimii Pohjoismaisen yhteistyön ministerinä.