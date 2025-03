Kyselyn huolestuttava tulos: Jopa kolmasosa suomalaisista valmis maksamaan remontin pimeästi kaverille

Kysely: Rakennusalan ammattilaisilla selvä näkemys alan lähitulevaisuudesta - tällaisia terveisiä päättäjille lähetetään 14.2.2025 08:35:00 EET | Tiedote

Rakennusalan ammattilaiset näkevät alan tulevaisuuden olevan kehittymässä parempaan päin, vaikka nykytilanne on vielä heikko, kertoo Stark Suomen yritysasiakkailleen teettämä kysely. Kyselyyn vastasi yhteensä 574 rakennusalan ammattilaista ja yrittäjää, joista 49 % ilmoitti, että rakennus- ja remontointihankkeiden määrä on edelleen vähentynyt viimeisten kuuden kuukauden aikana. Tästä huolimatta alan ammattilaiset uskovat selkeästi, että tilanne on vuoden päästä parempi.