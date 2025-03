Suomen ensimmäinen Avustajagaala nosti avustajat ansaittuun valokeilaan

Keskiviikkona 12.3.2025 ensimmäistä kertaa järjestetty Avustajagaala toi yhteen henkilökohtaiset avustajat ja avun käyttäjät. Maksuton gaala järjestettiin Helsingissä, Kulttuuritehdas Korjaamolla ja sen tavoitteena oli nostaa esiin henkilökohtaisten avustajien tekemää arvokasta työtä sekä saada näkyvyyttä ja kohottaa alan arvostusta. Ilta oli täynnä elämyksiä ja yhteisöllisyyttä, ja gaalassa vallinnut välitön tunnelma korosti sitä, miten aidosti gaalavieraat nauttivat ainutlaatuisesta juhlahetkestä.

Gaalassa jaettiin tunnustuksia eri kategorioissa, kuten Vuoden avustaja ja Vuoden mediateko. Vuoden mediateko -tunnustuksen ohjelmallaan Peltsi ja Osmo voittanut Mikko ”Peltsi” Peltola saapui gaalaan iloisin mielin. ”Työstä saatu tunnustus tuntuu tietysti aina hyvältä. Ohjelma on otettu vastaan paremmin kuin osasimme edes kuvitella ja olemme olleet häkeltyneitä saamastamme palautteesta, josta olemme myös hyvin kiitollisia. On hienoa juhlia tänään tärkeää työtä, jota avustajat tekevät päivittäin” iloitsee Peltola.

Avustajagaalan järjestäjänä toimii Hoivaklinikka niminen yritys, joka tuli tutuksi Leijonan luola -ohjelmasta. Leijonat Jari Sarasvuo, Elias Aalto sekä Kim Väisänen olivatkin mukana gaalassa jakamassa tunnustuksia. ”Tämä on ensimmäinen gaala, jonka osallistujat ovat todella ansainneet juhlansa” ylisti Jari Sarasvuo puheenvuorossaan saaden yleisöltä raikuvat aplodit. Myös Elias Aalto ja Kim Väisänen ylistivät juhlan aihetta. “Avustajat tekevät valtavan tärkeää työtä päivittäin, mutta työ jää usein vailla huomiota yhteiskunnassa” kertoo Elias Aalto. “Toivon ennen kaikkea gaalan lisäävän työn näkyvyyttä, sillä suuri osa avustajan työstä tapahtuu niin sanotusti kulissien takana ja sen merkitys itse avunsaajan elämälle on täysin korvaamatonta” lisää Kim Väisänen.

Henkilökohtaiset avustajat ovat yksi sosiaalialan suurimmista, mutta vähiten huomioiduista ammattiryhmistä. Moni gaalan osallistunut avustaja kertoi, että he kokevat itse tekevänsä tärkeää työtä, mutta useimmille ulkopuolisille avustajan työ on täysin vierasta. ”Nyt juhlapuku päällä ja tällaisessa tilaisuudessa saa kerrankin olla ylpeä ammatistaan” kommentoi eräs vieras. Hoivaklinikka haluaa gaalalla olla lisäämässä tietoisuutta sekä nostamassa avustajien työn arvostusta, jotta osaavat tekijät saadaan pidettyä alalla ja alan vetovoimaa kasvatettua. “Avustajan työ on meille avunsaajalle kaikki kaikessa, jotta saamme elää täyttä, omannäköistä elämää. On mahtavaa, että avustajien työtä ja sen merkitystä juhlitaan gaalassa yhdessä” kertovat Mikko Ikonen avustajansa Emmi Kankaisen kanssa, joka voitti myös Vuoden avustaja –tunnustuksen yleisöäänestyksellä.

Avustajagaalan voittajat:

Vuoden positiivari: Usko Aputassu

Vuoden mediateko: Peltsi ja Osmo

Elämäntyö avustajana: Päivi Kangas

Vuoden avustaja: Emmi Kankainen

Kuvia Avustajagaalasta (kuvaaja Teemu Heikkilä): https://heikkilphotography.shootproof.com/gallery/26970428/