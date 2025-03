Kotimaista kauneutta jo 25 vuotta – Sokos Emotionin kauneuden huippuammattilaiset tuntevat suomalaiskuluttajien tarpeet

1990-luvun loppupuolella Sokos-ketjussa havaittiin, että aika saattaisi olla otollinen uudelle palvelevalle kauneuden erikoisliikkeelle. Vuonna 2000 avattiin Haminassa ihka ensimmäinen Sokos Emotion, jonka myymälätilaan oli haettu esikuvia Keski- ja Etelä-Euroopasta. Elämyksellinen myymälä osoittautuikin pian varsin toimivaksi konseptiksi, ja seuraavien vuosien aikana ketju kasvoi vauhdikkaasti. Tänä päivänä ketjun verkosto kattaa 38 myymälää, joista puolet sijaitsee kauppakeskuksissa ja puolet Prisma-keskuksissa.

- Kivijalassa ennemmin laajennamme kuin supistamme myyymäläverkostoamme. Kokonaan uusien Emotioneiden lisäksi kehitämme jatkuvasti olemassa olevia myymälöitämme, ja olenkin hyvilläni voidessani kertoa, että viime aikoina myymälämme ovat houkutelleet uusia asiakkaita erityisesti alle 25-vuotiaista. Nuoret tulevat Emotioneihin tutustumaan ihonhoidon tuotteisiin ja luonnonkosmetiikkaan sekä tietysti tuoksuttelemaan – hajuvesibuumi ei näytä laantumisen merkkejä, kertoo Sokos Emotionin ketjupäällikkö Tuija Salmi.

Sokos Emotionin asiakastyytyväisyys on ollut viime vuodet erinomaisella tasolla. Iso osa ketjun myymälöiden henkilökunnasta on suorittanut Myyn mielihyvää -koulutusohjelman, jonka yksi olennainen osa on asiakkaiden kuunteleminen. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että myyjä esittelee tarpeen mukaan vaihtoehtoja eri hintakategorioiden tuotteista.

- Emotionin erottuvuustekijä ja kaiken tekemisen sydän ovat superammattitaitoiset myyjämme, jotka tuntevat läpikotaisin sekä monipuolisen tuotevalikoimamme että suomalaisen asiakkaan tarpeet. Merkkikosmetiikka ja tuoksut ovat valikoimamme selkäranka, joita vaalimme. Harva kuitenkaan haluaa meikkipussiinsa vain hintavimpia merkkituotteita, ja meillä onkin valikoimassa kattavasti eri hintaluokkia, Salmi sanoo.

Sokos Emotioneiden palveluihin kuuluvat esimerkiksi kauneusneuvonta, pikameikkaus ja monessa paikassa parturi-kampaamo. Myymälöiden asiakkaita palvelevat asiantuntijat kuuluvat ketjun omaan henkilökuntaan, jonka osaamista työnantaja tukee jatkuvalla kouluttamisella.

- Asiakas voi luottaa, että henkilökuntamme ei vain myy meikkejä, vaan löytää juuri sopivat tuotteet ja opastaa käyttämää niitä kotona oikein, Salmi kertoo.

Vahvan kivijalan ja kasvavan verkkokaupan rakkausliitto

Kauneuden tuotealueilla verkkokaupan osuus myynnistä kasvaa jatkuvasti. Sokos Emotioneissa uskotaankin, että tulevaisuuden voittava konsepti muodostuu kattavan verkkokaupan ja palvelevan myymäläverkoston yhdistelmästä. Usein myymälässä asiointia myös edeltää valikoiman tutkiskelu verkkokaupan puolella.

- Avainasemassa on monikanavainen ostokokemus. Tällä hetkellä näyttää, että kotimaiset vahvat brändimme Sokos ja Emotion pärjäävät verkon globaalissa kilpailussa. Suomalaiset selkeästi haluavat asioida kotimaisessa luotettavassa verkkokaupassa, Salmi sanoo.

Sokos Emotion -ketju 25 vuotta

Suomen johtava kauneuden ja hyvän olon erikoisliike

Ensimmäinen Sokos Emotion avattiin 13.4.2000 Haminassa ja se palvelee yhä

Emotionin ja Sokoksen yhteinen verkkokauppa sokos.fi avattiin 24.10.2010

Myymälöitä nyt 38: kivijalassa, kauppakeskuksissa ja Prismojen yhteydessä – Helsingistä Rovaniemelle