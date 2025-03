​​Kelirikkokausi on alkamassa pohjalaismaakuntien soratiestöllä​

Leuto alkuvuosi on sulattanut lumia ja maanteiden pintoja pohjalaismaakunnissa, mikä on käynnistänyt kelirikolle tyypilliset ilmiöt sorateillä. Viime viikkoina maanteiden hoitourakoissa on jouduttu tekemään kelirikon hoitotoimenpiteitä pintakelirikkoisilla osuuksilla, jotta liikennöitävyys säilyisi mahdollisimman hyvänä. Hoitotoimet ovat sisältäneet lisämurskeen levittämistä ja tien kevyttä lanaamista.