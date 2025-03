Atea on valittu Fingridin strategiseksi tietotekniikkakumppaniksi

Fingridin strategisena tietotekniikkakumppanina Atea tukee Fingridin liiketoiminnan digitalisaatiota. Ulkoisen toimintaympäristön muutokset ovat vaikuttaneet myös Fingridin toimintaan: sähköjärjestelmän murros sekä geopoliittinen tilanne ovat viime vuosina muuttaneet koko energiaympäristöä, ja muutokseen vastaaminen edellyttää koko ekosysteemin digitalisaatiota.

Atean toimittama tietotekniikka mahdollistaa tietoturvalliset ja resilientit IT-ympäristöt, joilla turvataan Fingridin liiketoiminta mahdollisimman kustannustehokkaasti. Strateginen kumppanuus rakentuu toimintamallille, jolla varmistetaan toimiva yhteistyö kaikissa tilanteissa.

Nyt allekirjoitettu hankintasopimus kattaa muun muassa työasema-, konesali- ja verkkolaitehankinnat, tietoturvaratkaisut sekä tuotteisiin kiinteästi liittyvät ohjelmistot ja lisenssit. Sopimuksen kesto on kolme vuotta ja se sisältää viisi optiovuotta, yhteensä sopimuskauden ollessa kahdeksan vuotta. Atea on ollut Fingridin tietotekniikan sopimustoimittaja vuodesta 2017 lähtien.

”Olen todella ylpeä siitä, että Fingrid valitsi meidät strategiseksi kumppanikseen. Atealla vastuullisuus ja turvallisuus ovat koko toiminnan läpileikkaavia teemoja, joten toimintakulttuurimme soveltuvat hyvin yhteen. Strateginen kumppanuus edellyttää meiltä Fingridin liiketoiminnan hyvää ymmärrystä ja asiakaslähtöisyyttä, jotta pystymme toimittamaan heidän liiketoimintansa tuottavuutta, turvallisuutta ja varmuutta kasvattavia ratkaisuja”, sanoo Atea Finlandin toimitusjohtaja Juha Sihvonen.

Tietoa Ateasta

Atea Finland on IT-palveluyritys, joka auttaa asiakkaitaan luomaan tuottavamman ja mielekkäämmän työympäristön – rakennamme Suomea tietotekniikalla. Olemme toimineet Suomessa yli 30 vuotta, ja meillä on yli 700 ammattilaista luomassa joustavia ja tuottavia IT-ympäristön ratkaisuja ja palveluja.

Atea on Pohjoismaiden ja Baltian johtava IT-infrastruktuuritoimittaja, jonka palveluksessa on yli 8 000 työntekijää 88 paikkakunnalla Norjassa, Ruotsissa, Tanskassa, Suomessa, Liettuassa, Latviassa ja Virossa. Atea-konsernin liikevaihto vuonna 2024 oli 3,0 miljardia euroa, ja se on listattu Oslon pörssissä. https://www.atea.fi

Tietoa Fingridistä

Fingrid Oyj on vuonna 1996 perustettu Suomen valtion ja suomalaisten eläkeyhtiöiden omistama kantaverkkoyhtiö, jonka vastuulla ovat kantaverkon käytön suunnittelu ja valvonta sekä verkon ylläpito ja kehittäminen. Fingridin maanlaajuisen kantaverkon kautta kulkee noin 75 prosenttia kaikesta Suomessa käytetystä sähköstä. Yhtiöllä on ns. luonnollinen monopoli ja sen toiminta on valtiovallan sääntelemää.

Fingrid huolehtii siitä, että sähkön tuotanto ja kulutus ovat jatkuvasti tasapainossa, jotta Suomi saa sähköä häiriöttä. Yhtiö toimii asiakaslähtöisesti ja tehokkaasti. Fingridin sähkön siirtohinta on Euroopan edullisimpia.