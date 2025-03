Joutsan ikääntyneiden asumispalvelut yhteen osoitteeseen tutun henkilöstön kanssa

Ympärivuorokautista asumispalvelua tarjoavan palvelukeskus Jousen palvelujen muuton on suunniteltu tapahtuvan huhtikuun aikana. Joutsan Leivonmäellä sijaitsevien laitoshoitoa tarjoavan Huuponhovin ja ympärivuorokautista asumista tarjoavan Mäntypirtin muutto tapahtuisi kesäkuun alkuun mennessä. Muutoksen tavoitteena on osaltaan purkaa laitoshoidon palveluja ja resurssien tehokkaampi käyttö.

Uusi toimipiste, Joutsan keskustassa sijaitseva, Esperiltä vuokrattava kiinteistö on uudehko ja ikääntyneiden asumiseen suunniteltuja. Uudessa vuokrattavassa toimipisteessä on 30 asukaspaikkaa. Joutsan Jousessa on 22 ympärivuorokautisen palveluasumisen asukaspaikkaa, Mäntypirtissä on kahdeksan ympärivuorokautisen palveluasumisen asukaspaikkaa ja Huuponhovissa on seitsemän laitoshoidon paikkaa.

Asumispalveluiden asukkaille ja omaisille järjestetään info- ja keskustelutilaisuudet



Jousen asukkaille ja heidän läheisilleen sekä Huuponhovin ja Mäntypirtin asukkaille ja heidän läheisilleen järjestään huhtikuussa info- ja keskustelutilaisuudet, joissa esitellään tilannetta ja keskustellaan asioiden etenemisestä. Asumispalveluiden asukkaat ja omaiset kutsutaan tilaisuuksiin.

Hyvinvointialueen järjestämisen linjauksissa ikääntyneiden ympärivuorokautisesta asumisesta todetaan, että asukkaille tarjotaan toimintakyvyn ja tarpeen mukaisia ympärivuorokautisia asumispaikkoja ensisijaisesti kotikunnasta.

Muutos liittyy Keski-Suomen hyvinvointialueen palveluverkkouudistukseen. Uudistuksen päätavoitteina on turvata palvelujen saatavuus ja jatkuvuus huomioiden taloudelliset reunaehdot ja henkilöstön saatavuus.

Henkilöstöä on tiedotettu asiasta.