Katja Ketun Erään kissan tutkimuksia voitti Lappi-kirjallisuuspalkinnon – "On kunnia olla vahvistamassa lappilaista kulttuuriperintöä"

Kuvanveistäjä Kirsi Kaulasen valintaperustelut:

”Valitsin kirjan, joka kosketti. Jonka lukemisesta nautin. Joka luotsasi syvään, avasi jotakin minussa. Luotsasi lukijaansa ajasta toiseen ja ikuisuuteenkin. Siinä oli kipeää ja jotain kepeääkin. Ehkä se johtui karvaisesta todistajasta. Henkioppaasta. Sisällissodan läpi eläneen isoisoäidin ja lapsettomuudesta kärsivän menestyneen kirjailijan tarinat kuroutuvat toisiinsa tarinassa jota rikas kieli kuljettaa. Ja pohjoinen kaikuu murteessa.”

Erään kissan tutkimuksia on kahdessa aikatasossa liikkuva intensiivinen romaani murskaantuneista unelmista ja sammumattomasta toivosta. Siinä taivaista tipahtaa Kissa määräyksenään tutkia Kirjailijaa. Mutta jokin menee vikaan, ja Kissa päätyykin Pohjoisen perukoille, väärään aikaan ja paikkaan. Suomi on itsenäistymässä. Eeva ja Mahte kohtaavat markkinoilla, ja siitä alkaa vuosikymmenien taival rankalla rajaseudulla. Ajan kynsi on julma, mutta aatteet ja rakkaus antavat toivoa paremmasta tulevaisuudesta.

Nykyajassa Kirjailija menettää lapsen ja kykynsä kirjoittaa. Kun tulevaisuutta ei ole, alkaa hän etsiä vastauksia menneisyydestään. Kissan tehtäväksi jää tutkia, kuinka Kirjailija ja isoisoäiti Eeva kurkottavat aikojen ylitse kohti toisiaan.

"Erään kissan tutkimuksia on minulle hyvin henkilökohtainen kirja, ja aivan erityisen onnellinen olen siitä, että se palkittiin minulle niin rakkaassa Lapissa! Kirjoitan parhaillaan uutta romaania ja olen sen vuoksi asunut nyt pidempiä jaksoja siellä ja viettänyt aikaa perheen kanssa. Tämä palkinto vahvistaa tunnettani siitä, että olen juuri sillä ladulla, millä minun kuuluukin olla. On myös suuri kunnia olla vahvistamassa lappilaista kulttuuriperintöä", Katja Kettu iloitsee.

Lapin kirjastot jakavat joka toinen vuosi palkinnon laadukkaalle lappilaiselle kirjallisuudelle. Lappi-kirjallisuuspalkinto jaetaan tänä vuonna viidennen kerran. Palkinnon arvo on 3 000 euroa. Palkintotyöryhmään kuului neljä Lapin kirjastojen työntekijää. Ehdokaskirjat ovat ilmestyneet vuosina 2023-2024, ja niitä oli runsaat 150.

Tiedustelut, Lappi-palkinto: Tiina Heinänen, palkintotyöryhmän puheenjohtaja, tiina.heinanen@sodankyla.fi