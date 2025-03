Miten puiden vedenkäyttö muuttuu, kun lunta on vähemmän? Oulangan mäntyihin asennetut mittarit paljastavat vedenkierron muutokset metsässä

Pelillistetyllä MS-taudin hoitosovelluksella lupaavia tuloksia väsymyksen hallintaan 18.3.2025 07:17:00 EET | Tiedote

Tutkijoiden kehittämä sovellus on suunniteltu auttamaan multippeliskleroosia (MS) sairastavia henkilöitä hallitsemaan väsymystä, joka on yksi taudin yleisimmistä ja päivittäistä elämää haittaavimmista oireista. Multiple Sclerosis and Related Disorders -julkaisussa äskettäin esitelty tutkimus havainnollistaa pelillistetyn More Stamina -mobiiliterveyssovelluksen potentiaalia.