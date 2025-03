Oletko jo tutustunut Oma Hämeen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaan?

Yhdenvertaisuus on Oma Hämeelle tärkeä arvo. Yhdenvertaisuus tarkoittaa sitä, että jokainen ihminen on yhtä arvokas ja jokaista kohdellaan yhtä hyvin. Yhdenvertaisuuden toteutuessa ihminen ei joudu minkään henkilökohtaisen ominaisuutensa vuoksi eriarvoiseen asemaan kuin muut. Näitä ovat esimerkiksi sukupuoli, ikä, etninen tai kansallinen alkuperä, kieli, uskonto tai vakaumus, mielipide, poliittinen toiminta, ammattiyhdistystoiminta, vamma, terveydentila, perhesuhteet tai seksuaalinen suuntautuminen.

Yhdenvertaisuuden edistämisen tarkoituksena on ehkäistä syrjintää. Välitön syrjintä on ihmisen kohtelemista hänen henkilökohtaisen ominaisuutensa vuoksi huonommin kuin jotakuta toista samanlaisessa tilanteessa. Välillistä syrjintää ovat näennäisen neutraalit säännöt, käytännöt tai perusteet, jotka saattavat ihmisen epäedullisempaan asemaan henkilökohtaisen ominaisuuden perusteella.

Tosiasiallinen yhdenvertaisuus ei siis toteudu kohtelemalla jokaista samalla tavalla, vaan muuttamalla yhdenvertaisuutta estäviä olosuhteita – ja toisinaan poikkeamalla samanlaisen kohtelun periaatteesta.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma kehittää toimintaa

Oma Hämeessä on laadittu yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma vuosille 2025–2028. Se tähtää toiminnan kehittämiseen siten, että asukkaiden tosiasiallinen yhdenvertaisuus palveluidemme käyttäjinä toteutuisi entistä paremmin. Suunnitelmassa on kaksi päätavoitetta: asukkaiden digiosallisuuden vahvistaminen ja palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden turvaaminen.

Päätavoitteiden alle on koottu erilaisia ja eri toimialoilla toteutettavia toimenpiteitä, jotka liittyvät esimerkiksi verkkoviestinnän ja digipalveluiden saavutettavuuteen, tilojen esteettömyyteen, henkilöstön valmiuksiin kohdata eri taustaisia asiakkaita sekä haavoittuvimmassa asemassa olevien ihmisten palveluiden vahvistamiseen.

Suunnitelmaan sisältyy myös toimenpiteitä, joilla vahvistetaan rakenteellisen sosiaalityön toimintakulttuuria ja Oma Hämeen toiminnan yhdenvertaisuus- ja väestösuhdevaikutusten arviointia. Toiminnallisen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman lisäksi Oma Hämeellä on myös henkilöstön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma.

Työ yhdenvertaisuuden edistämiseksi on jatkuvaa, ja siihen tarvitaan meistä jokaista. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma ei kata kaikkia tarpeita, mutta on merkittävä askel oikeaan suuntaan. Oma Häme on organisaationa aktiivisesti sitoutunut yhdenvertaisuuden periaatteeseen.

Tutustu Oma Hämeen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaan 2025-2028

Valtakunnallista Rasismin- ja syrjinnänvastaista viikkoa vietetään 17.–23.3.2025.