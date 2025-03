Asuntomessut Pickala Rock Resortissa 2027

Pientalon ihanne elää ja uudistuu 23.3.2025 21:38:10 EET | Artikkeli

Asuntomessujen tuoreimman Asumisen ihanteet -tutkimuksen mukaan yli 70 prosenttia vastaajista asuisi mieluiten pientalossa. Joidenkin tutkimusten mukaan prosenttiluku on jopa korkeampi. Silti kerrostaloja rakennetaan yhä enemmän, ja kaupungistuminen ohjaa rakentamista pois pientaloista. Missä on menty pieleen vai ovatko vastaajat väärässä? Koska pientalot ovat tunteita ja ristiriitojakin herättävä aihe, halusimme kuulla mitä asiantuntijoilla on sanottavaa.