Helsingin kaupunginhallituksen elinkeinojaosto kuuli yrityskyselyn 2024 tulokset ja johtopäätökset

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päätti merkitä tiedoksi Helsingin kaupungin yrityskyselyn 2024 keskeiset tulokset ja johtopäätökset.

Helsingin kaupungin elinkeino-osasto on teettänyt viisi kertaa noin joka toinen vuosi laajan yrityskyselyn. Kyselyllä kartoitetaan yritysten kokemuksia kaupungin palveluiden käytöstä ja kehittämistarpeista sekä kaupungin elinvoimaan ja yritysmyönteisyyteen vaikuttavista tekijöistä. Kyselyyn vastasi 1000 yrityspäättäjää.

Yritysten vastausten perusteella lähes puolet eli 47 % yrityksistä odottaa liiketoimintansa kasvua ja heidän kasvuodotuksensa ovat nousseet 10 %.

Työvoiman saatavuuden turvaamiseksi tärkeimmiksi keinoiksi nähdään sosiaaliturvan uudistaminen ja kohtuuhintaisten asuntojen saatavuus. Helsingin kaupungin palveluiden käyttö on vastaajien keskuudessa kasvanut 10 % edellisestä kyselystä. 50 % vastaajista ovat hyödyntäneet palveluja viimeisen kahden vuoden aikana. Tyytyväisyys kaupungin tarjoamiin palveluihin on pysynyt ennallaan.

Kehitystoiveet keskittyvät liikenteen ja liikkumisen sujuvoittamiseen, hallinnon joustavoittamiseen ja elinkeinotoiminnan tukemiseen.

Lisäksi elinkeinojaosto päätti uusia tonttivaraukset Ruoholahdessa ja Jätkäsaaressa.

Elinkeinojaosto kuuli tilannekatsauksen Helsingin kiertotalouden klusteriohjelmasta

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päätti merkitä tiedoksi tilannekatsauksen Helsingin kiertotalouden klusteriohjelmasta.

Helsingin kiertotalouden klusteriohjelmaa on toteutettu vuodesta 2021 alkaen osana kaupunginhallituksen elinkeinopoliittisia erillishankkeita. Hanke päättyy vuoden 2025 lopussa.

Klusteriohjelman tavoitteena on edistää kiertotalouden mukaista liiketoimintaa ja uusia innovaatioita. Tärkeimpiä toiminnallisia tavoitteita ovat olleet kiertotalouteen liittyvän liiketoiminnan kasvattaminen, Helsingin roolin vahvistaminen innovatiivisten kiertotalouden ratkaisujen kokeilualustana ja tiiviin yritysverkoston muodostaminen rakentamisen kiertotalouden ympärille.

Kiertotalousklusteriin on alkuvuoteen 2025 mennessä ilmoittautunut mukaan lähes 200 yritystä ja muuta tahoa. Klusteri on toteuttanut 20 eri kokoista pilottia, joista useat ovat osa isompaa kokonaisuutta. Klusterin järjestämään kolmeen innovaatiohaasteeseen ja pilotteihin on osallistunut yhteensä yli 100 yritystä.