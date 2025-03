Flow laajenee ensimmäistä kertaa Hanasaaren voimalaitosalueelle – klubimusiikin huippunimiä uudistuvalle Front Yardille

Flow Festival on tunnettu poikkeuksellisen korkeatasoisesta, kansainvälisestikin tunnustetusta elektronisen musiikin ohjelmastaan. Jo seitsemättä kertaa Flow Festivalilla toteutettava Front Yard sijoittuu tänä vuonna ensimmäistä kertaa Hanasaaren arkkitehtonisesti vaikuttavalle voimalaitosalueelle, jonne festivaali pääsee laajenemaan voimalaitoksen toiminnan päätyttyä keväällä 2023. Teollisuusrakennusten korkeiden punatiiliseinien kehystämä ympäristö tarjoaa Front Yardin klubielämykselle ylväät puitteet. ”Unelmista totta. Pääsemme nyt kehittämään ja kasvattamaan Front Yardia aivan uuteen industrial-henkiseen ympäristöön. Tavoitteena on myös nostaa esiintyvä artisti entistä paremmin kaiken keskiöön”, kommentoi Front Yardin ohjelmasta vastaava Toni Rantanen, Flow Festival. Myös voimalaitoksen uusiokäytöstä vastaava projektinjohtaja Päivi Hietanen Helsingin kaupungilta iloitsee Flow’n laajenemisesta: “Tämä on hieno avaus. On mahtavaa, että käytöstä poistuneen voimalaitoksen alue saadaan hiljalleen kaupunkilaisten käyttöön.”

Front Yardilla esiintyvät Flight FM -hitillään tanssilattiat valloittanut ja uutta kokopitkää levyä viimeistelevä DJ, tuottaja Joy Orbison, The Frontier -hitistään tunnettu, teknoa, housea ja new wavea yhdistävä Avalon Emerson, kolumbialainen, Latinalaisen Amerikan rytmejä teknoon sovittava Verraco, melodista housea, UK Garagea ja rave-estetiikkaa yhdistävä TSHA, pitkän linjan DJ-tuottaja ABSOLUTE’n ja syntetisaattoritaituri, multi-instrumentalisti Dot Majorin tuore yhteistyö NIGHT manoeuvres sekä dubstepin pioneereihin lukeutuva Mala, joka on tullut tunnetuksi myös bassomusiikkia julkaisevasta Deep Medi Musik -levymerkistään.

Lisäksi Flow’ssa esiintyvät perkussiovetoisesta, nopeatempoisesta ja bassovoittoisesta soundista tunnettu Ayesha, joka esittää livesetin, retrofuturistisen klubisoundin mestari Funk Tribu, jonka menestyksekäs esiintyminen Boiler Roomissa viime vuoden lopulla on kerännyt YouTubessa yli kaksi miljoonaa katselukertaa, italialaistuottajien Donato Dozzyn ja Neelin muodostama ambient-teknon klassikko Voices From The Lake, jolta kuullaan Flow’ssa livesetti, sekä tuottaja ja Pohjoismaiden merkittävimpiin DJ:hin vuosikymmeniä kuulunut, trancea ja housea omintakeisella tavalla yhdistävä Orkidea.

Näiden ohella Flow’n Front Yardilla esiintyvät New Yorkin elektronisen musiikin undergroundin keskeinen vaikuttaja, DJ, tuottaja Aurora Halal, Helsingistä Berliiniin asettunut ja Euroopan elektronisen musiikkin tämän hetken kiinnostavimpiin lahjakkuuksiin lukeutuva Sansibar, jonka musiikissa kuuluu niin electroa, teknoa, housea kuin jungleakin, japanilaisen teknon tunnetuimpiin nimiin kuuluva Wata Igarashi, tänä vuonna Flow’n ohella muun muassa Dekmantelissa ja Lost Villagessa esiintyvä australialainen DJ, tuottaja Roza Terenzi sekä italialainen DJ, tuottaja ja multi-instrumentalisti okgiorgio. Back to back -setit Front Yardilla kuullaan Korgysta tutulta kaksikolta CEB’ltä ja Lara Silvalta sekä ambientista ja G-funkistakin ammentavalta Katerinalta sekä tunteista ja psykedeliasta inspiroituvalta DJ JVS:ltä.

Front Yardilla kuullaan myös energisesti junglea ja teknoa soittava ATI, Flow’ssa ensimmäistä kertaa esiintyvä, musiikkia teknosta ambientiin ja krautrockiin soittava djrubio, leikkisästä ja yhteisöllisestä tech house -tyylistään tunnettu Sallidoing, karismaattinen ZEZE, joka soittaa R&B:tä, dancehallia ja Afrobeatsia, sekä ballroom-kulttuurissa vaikuttanut

DJ, valokuvaaja DJ Coco. Lisäksi back to back -setit soittavat Otilia ja Ojelma, jotka törmäyttävät tummasävyistä tech housea raakuutta ja pehmeää mystiikkaa yhdistävään elektroniseen musiikkiin, ja voimakaksikko Justus Valtanen ja Daniel Kayrouz, joiden soitto liikkuu lukemattomien elektronisen tanssimusiikin tyylien läpi.

Front Yardilla esiintyvät:

Flow Festival 2025 järjestetään Helsingin Suvilahdessa 8.–10.8.2025. Yhteensä Flow Festivalilla esiintyy lähes 150 artistia. Julkistettuja esiintyjiä ovat muun muassa Charli XCX, FKA twigs, Little Simz, Air play Moon Safari, Underworld, Khruangbin, Yung Lean & Bladee, Bicep, Lola Young, Beth Gibbons, Veronica Maggio, Fontaines D.C., Montell Fish, Amaarae, Kneecap, Sam Quealy, Autechre, Snow Strippers, Joy Orbison ja Avalon Emerson.

Liput:

1 päivän lippu: 159€

2 päivän lippu: 229€

3 päivän lippu: 269€

1 päivän Platinum-lippu: 229€

3 päivän Platinum-lippu: 419€

Hinnat voimassa toistaiseksi. Lipun hinta sisältää palvelumaksun.

Lisätiedot:

