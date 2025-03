Kansainvälinen sosiaalityön päivä: Sosiaalialan ammattilaiset ovat yhteiskuntarauhan turvaajia

Sosiaalialan ammattihenkilöt, eli sosionomit, sosiaalityöntekijät, kuntoutuksen ohjaajat ja geronomit, ovat yhteiskunnallisesti merkittävä joukko asiantuntijoita, joiden työ turvaa yhteiskuntarauhaa, vähentää syrjäytymistä ja lisää ihmisten hyvinvointia. Työllään he tukevat erityisesti heikommassa asemassa olevia ihmisryhmiä ja työn vaikutukset ulottuvat koko yhteiskuntaan. Samaan aikaan ala kuitenkin kärsii kroonisesta aliarvostuksesta.

–Sosiaalialan korkeakoulutettujen työn merkitys korostuu erityisesti näin taloudellisesti ja maailmanpoliittisesti epävarmoina aikoina. Alan ammattilaiset tekevät maailman vaikeinta työtä, ja tämän työn vaikutukset näkyvät vakaana ja turvallisena yhteiskuntana, sanoo Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio.

Ihmisten tuen tarve on kasvussa, mutta palveluita vähennetään

Tällä hetkellä sosiaalihuollon kenttä on kuitenkin syvässä kriisissä alaan kohdistuneiden leikkausten ja edelleen jatkuvien suurten säästöpaineiden alla. Avun ja sosiaalipalvelujen tarve ei ole kadonnut – päinvastoin ihmisten tuen tarve on monin paikoin kasvussa. Tästä huolimatta alan työllisyystilanne on heikentynyt, kun henkilöstökuluihin kohdistuvat säästöt osuvat kovaa.

Useilla hyvinvointialueilla, sosiaalialan yrityksissä sekä järjestöissä on säästöjen vuoksi käyty laajoja yhteistoiminta- ja muutosneuvotteluja, joiden seurauksena irtisanomiset, lomautukset ja tehtävien täyttämättä jättämiset uhkaavat sosiaalipalveluiden laatua ja saatavuutta. Sosiaalihuollon palvelut ovat jo nyt vakavan resurssipulan kourissa, ja suunnittelut 100 miljoonan lisäleikkaukset syventävät kriisiä entisestään.

– On kestämätöntä ajatella, että sosiaalialan korkeakoulutetut valmistuvat työttömäksi, kun tiedetään, että palveluita tarvitsevien määrä ei ole vähentynyt. Sosiaalialan korkeakoulutettuihin osuvien henkilöstövähennysten ja säästöjen vaikutukset tulevat heijastumaan pitkälle, Karsio sanoo.

Näin nopea ja runsas henkilöstövähennysten tekeminen luo vaarallisen ristiriidan: yhtäältä asiakkaiden palveluntarve kasvaa, toisaalta palveluja tarjoavat ammattilaiset joutuvat jättämään työnsä tai pelkäävät työpaikkojensa puolesta.

Sosiaalihuollon kriisi voi aiheuttaa levottomuuksia

Talentia varoittaa, että eriarvoisuuden kasvu ja hyvinvointipalveluiden heikentyminen voivat johtaa yhteiskunnalliseen levottomuuteen. Sosiaalihuollon kriisi ei siis kosketa vain alan henkilöstöä tai asiakkaita, vaan se heijastuu koko yhteiskuntaan.

– Jotta sosiaalialan korkeakoulutetut voisivat jatkossakin toimia yhteiskuntarauhan takaajina, on päättäjien ryhdyttävä toimiin tilanteen parantamiseksi. Sosiaalisiin ongelmiin investoiminen on inhimillisesti ja taloudellisesti viisas ratkaisu: jokainen syrjäytymiseltä suojattu ihminen voi säästää yhteiskunnalle jopa miljoonia euroja, kun ennaltaehkäisyn ja varhaisen puuttumisen ansiosta korjaavia toimia ei tarvita, Jenni Karsio sanoo.

Talentia haluaa muistuttaa, että vain riittävällä resursoinnilla varmistetaan, että sosiaalialan korkeakoulutetut voivat tehdä maailman vaikeinta työtä tehokkaasti ja eettisesti, edistäen yhteiskunnan rauhaa ja hyvinvointia.

Lue lisää sosiaalityön päivästä >>