Sanni Lehtinen, Mari Pantsar, Juha Tuominen ja Antti Vasara Helsingin yliopiston hallitukseen yliopistoyhteisön ulkopuolisiksi jäseniksi

Helsingin yliopiston yliopistokollegio valitsi kokouksessaan 19.3.2025 yliopiston hallituksen yliopistoyhteisön ulkopuoliset jäsenet kaudelle 1.1.2026–31.12.2029. Valituiksi tulivat seuraavat henkilöt:

Lehtinen, Sanni

YTM Sanni Lehtinen on Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKAn toiminnanjohtaja. Lehtinen on Helsingin yliopiston hallituksen 2022–2025 jäsen.

Pantsar, Mari

FT Mari Pantsar on Kari & Pantsar Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja aiemmin toiminut johtajana muun muassa Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitrassa. Pantsar on Helsingin yliopiston hallituksen 2022–2025 jäsen.

Tuominen, Juha

LT Juha Tuominen on Aivosäätiön hallituksen puheenjohtaja. Hän on toiminut aiemmin muun muassa HUS:n toimitusjohtajana.

Vasara, Antti

TkT Antti Vasara toimii VTT:n toimitusjohtajana (kesäkuuhun 2025 asti). Hän on muun muassa Tutkimus- ja innovaationeuvoston sekä EARTOn (European Association of Research and Technology Organisations) hallituksen jäsen.



Kollegio valitsi yliopistoyhteisön ulkopuoliset jäsenet ilmoittautumismenettelyn perusteella. Määräajan kuluessa ilmoittautuneita oli 42 henkilöä.

Helsingin yliopiston seuraavassa hallituksessa 2026–2029 on kymmenen jäsentä, joista kuusi on yliopistoyhteisön sisältä ja neljä yliopistoyhteisön ulkopuolelta valittuja. Yliopistoyhteisön sisältä valitaan kaksi professoria sekä kaksi muun opetus- ja tutkimushenkilöstön ja muun henkilöstön edustajaa vaaleilla syksyllä 2025. Lisäksi Helsingin yliopiston ylioppilaskunta valitsee hallitukseen kaksi opiskelijajäsentä.