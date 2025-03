Hyvinvointialue ja kunnat aktivoivat yhdessä asukkaita liikkumaan

Oletko jo tutustunut Oma Hämeen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaan? 17.3.2025 16:52:41 EET | Tiedote

Yhdenvertaisuus on Oma Hämeelle tärkeä arvo. Yhdenvertaisuus tarkoittaa sitä, että jokainen ihminen on yhtä arvokas ja jokaista kohdellaan yhtä hyvin. Yhdenvertaisuuden toteutuessa ihminen ei joudu minkään henkilökohtaisen ominaisuutensa vuoksi eriarvoiseen asemaan kuin muut. Näitä ovat esimerkiksi sukupuoli, ikä, etninen tai kansallinen alkuperä, kieli, uskonto tai vakaumus, mielipide, poliittinen toiminta, ammattiyhdistystoiminta, vamma, terveydentila, perhesuhteet tai seksuaalinen suuntautuminen. Yhdenvertaisuuden edistämisen tarkoituksena on ehkäistä syrjintää. Välitön syrjintä on ihmisen kohtelemista hänen henkilökohtaisen ominaisuutensa vuoksi huonommin kuin jotakuta toista samanlaisessa tilanteessa. Välillistä syrjintää ovat näennäisen neutraalit säännöt, käytännöt tai perusteet, jotka saattavat ihmisen epäedullisempaan asemaan henkilökohtaisen ominaisuuden perusteella. Tosiasiallinen yhdenvertaisuus ei siis toteudu kohtelemalla jokaista samalla tavalla, vaan muuttamalla yhdenve