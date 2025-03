Tämä vuosi tuo uusia palveluita Varhaan

Kaikilla Varhan lastensuojelun asiakkailla oma nimetty sosiaalityöntekijä 14.3.2025 10:46:46 EET | Tiedote

Tammikuusta 2025 lähtien jokaisella Varhan lastensuojelun avo- ja sijaishuollossa asiakkaana olevalla lapsella on ollut oma, lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä. Sosiaalityöntekijällä voi lainsäädännön mukaan olla enintään 30 asiakasta. Asiakasmäärissä sosiaalityöntekijää kohden on ollut alkuvuonna pieniä ylityksiä, mutta tilanne on huomattavasti parempi verrattaessa viime vuoteen. Seuraavana tavoitteena on varmistaa suunnitelmallinen asiakastyö jokaisen lastensuojelun asiakkaan kohdalla.