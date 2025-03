Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoululle tunnustusta EMBA-johtamiskoulutuksen vaikuttavuudesta ja kauppakorkeakoulun oppimistulosten laadusta - AMBA- ja BGA-akkreditoinnit myönnettiin viideksi vuodeksi eteenpäin

Ruusupuisto tutkii ja keskustelee: Mediakasvatus nyt ja tulevaisuudessa 13.3.2025 13:57:34 EET | Tiedote

Suomalainen mediakasvatus on herättänyt viime vuosien aikana paljon kansainvälistä kiinnostusta. Muiden muassa CNNn, The Guardianin ja The New York Timesin kaltaiset mediat ovat uutisoineet suomalaisen medialukutaitotyön merkityksestä esimerkiksi disinformaation vähentämiseksi tai demokratian vahvistamiseksi. Kahden temaattiseen keskustelun kautta tarkastellaan sekä mediakulttuurin ajankohtaisia ilmiöitä että kasvatuksen mahdollisuuksia yhä muuttuvassa maailmassa. Miltä mediakasvatuksen tulevaisuus näyttäytyy?