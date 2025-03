KKV julkaisi etukäteisarvioinnin viinien myynnin laajentamisen vaikutuksista – arviointi vastaa Alkon käsityksiä muutoksen vaikutuksista

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on julkaissut tänään 18.3.2025 etukäteisarvioinnin mahdollisen viinien myynnin laajentamisen vaikutuksista. Alko pitää hyvänä, että alkoholin myynnin laajentamisen vaikutuksia selvitetään eri näkökulmista.

KKV:n selvityksen perusteella viinien myynnin laajentaminen heikentäisi merkittävästi Alkon kannattavuutta, ja Alkon tulisi tehdä toimintaansa merkittäviä sopeutustoimenpiteitä. Muutoksen seurauksena jopa koko Alkon toiminnan jatkuvuus olisi epävarmaa.

”Alkoholi ei ole tavallinen myyntituote, ja siksi sen saatavuutta säädellään ja rajoitetaan, tämän myös KKV tuo esille. Myös hallitusohjelmassa on todettu, että Alkon kansanterveydellinen tehtävä ja asema säilytetään”, sanoo toimitusjohtaja Leena Laitinen.

KKV esittää kannanottonaan, että mikäli viinien myyntiä päätettäisiin laajentaa, olisi samalla linjattava, miten väkevien alkoholijuomien jakelu järjestettäisiin tulevaisuudessa.

Palveluverkosto pienenisi merkittävästi

”Kesän 2024 lakimuutos on vähentänyt Alkon ennusteiden mukaisesti yhtiön myyntilitroja yhteensä noin 10 prosenttia. Väheneminen on tapahtunut odotetusti kaikissa tuoteryhmissä, ei vain enintään 8-prosenttisissa käymisteitse valmistetuissa juomissa, joita myynnin laajentaminen koski”, kertoo Laitinen.

Myös KKV tuo esille, että vuoden 2024 muutos pudotti Alkon osuutta enintään 8-prosenttisten tuotteiden myynnistä nopeasti alle 20 prosenttiin ja vuoden 2018 muutoksen mukaisissa enintään 5,5-prosenttisissa tuotteissa Alkon osuus myynnistä on enää muutamia prosentteja. Alkon osuus viinien myynnistä putoaisi siten merkittävästi, jos 8–15-prosenttisten viinien myyntiä laajennettaisiin. Päivittäistavarakaupalla on 12-kertainen myymäläverkosto ja 20 prosenttia laajemmat lakisääteiset myyntiajat Alkoon verrattuna. Ruokakaupoissa on vuodessa 580 miljoonaa asiakaskäyntiä ja Alkoissa vajaat 50 miljoonaa asiakaskäyntiä.

Alko on omissa analyyseissään päätynyt vastaaviin tuloksiin kuin KKV laskelmassaan, jossa myynnin laajentamisen seurauksena viinien myynti Alkossa vähenisi jopa 70 prosenttia ja muiden tuotteiden myynti 20 prosenttia. Arvion mukaisesti Alkon myymäläverkosto pienenisi merkittävästi ja mahdollisuudet palvella suomalaisia valtakunnallisena erikoisliikkeenä heikentyisivät. KKV tuo esille, että Alkon toiminta on tehokasta ja tuotteiden kuluttajahinnat ja kate samalla tasolla päivittäistavarakaupan kanssa.

”Olemme vuosien varrella jatkuvasti kehittäneet toimintaamme ja parantaneet kustannustehokkuuttamme. Myyntilitramme ovat laskeneet vuodesta 2019 noin 13 prosenttia, mutta kannattavuutemme on samalla tasolla. Viinien myynnin laajentaminen johtaisi yhtiön tuloksen merkittävään laskuun, eikä meidän olisi enää mahdollista toteuttaa perustehtäväämme valtakunnallisena palveluverkostona”, toteaa Laitinen.

Viinien myötä vapautuisivat myös väkevät

Viinien myynnin laajentaminen parantaisi kuluttajien näkökulmasta viinien saatavuutta, mutta Alkon myymäläverkoston puolittuminen heikentäisi väkevien juomien saatavuutta. Taloudellisten vaikutusten lisäksi on arvioitava myös EU-oikeudellisia reunaehtoja. Oikeudellisesti ainoastaan väkeviä juomia myyvän erityistehtäväyhtiön ylläpitäminen olisi epätodennäköistä. Viinien myynnin laajentamisen seurauksena ruokakauppoihin tulisivat lopulta myös väkevät juomat. Alko tukee KKV:n näkemystä siitä, että alkoholin myyntiä koskevia päätöksiä pohdittaessa pitäisikin katsoa koko alkoholin myyntijärjestelmää ja päätösten seurannaisvaikutuksia.

Suomalaisten alkoholipoliittiset mielipiteet ovat kyselytutkimusten mukaan viimeisen vuoden aikana entisestään tiukentuneet*), eivätkä suomalaiset halua väkeviä juomia ruokakauppoihin. Tammikuussa tehdyn kyselyn mukaan vain 21 prosenttia vastaajista katsoi, että viinejä pitäisi saada ostaa päivittäistavarakaupoista, jos tämä tarkoittaisi, että niissä myytäisiin myös väkeviä alkoholijuomia.**)

Alkon hinnat kilpailukykyiset, kulutus kääntyisi kasvuun

KKV toteaa arviossaan, että Alkon enintään 8-prosenttisten tuotteiden hinnat ovat kilpailukykyiset ruokakauppoihin verrattuna. Mikäli viinien myyntiä laajennettaisiin, olisi hintojen lasku KKV:n mukaan hyvin vähäistä. Verojen osuus alkoholijuomien hinnasta on nyt jo niin merkittävä, että mahdollisuudet nykyistä alhaisempiin hintoihin ovat rajalliset.

Suomen alkoholiverotus on Euroopan kireimpiä ja noin 14 prosenttia Suomessa kulutetusta alkoholista ostetaan ulkomailta matkustajatuontina tai verkko-ostoina ***). Viinipullossa on alkoholiveroa Suomessa 3,42 euroa, kun esimerkiksi Ruotsissa 1,92 euroa, Virossa 1,16 euroa, Tanskassa 1,14 euroa, Ranskassa 0,03 euroa ja Espanjassa ei lainkaan alkoholiveroa.

Alkon kaltaiset erityistehtäväyhtiöt ovat WHO:n suosittelemia, kokonaisvaltaisia ratkaisuja siihen, miten alkoholia voidaan myydä vastuullisesti – samalla ennaltaehkäisten alkoholista johtuvia kustannuksia ja haittoja.

KKV:n arvion mukaan mahdollisen myynnin laajentamisen seurauksena alkoholin kulutuksen kasvun aiheuttamat haittakustannukset olisivat suuremmat kuin laajentamisesta saatu alkoholiverokertymä.

Asiakkaat tyytyväisiä Alkon palveluun ja valikoimaan

Alkolla on kattava palveluverkosto. Kolmella neljästä suomalaisesta Alkon palvelut ovat tarjolla neljän kilometrin sisällä. Alkon vahvuus on asiantunteva ja henkilökohtainen palvelu, jota 2 400 alan ammattilaista suomalaisille tarjoaa.

Selvityksessä todetaan, että myymälätasolla päivittäistavarakaupan viinivalikoimat eivät välttämättä yltäisi Alkojen valikoimien tasolle muutoin kuin aivan suurimmissa myymälöissä. Pienimmässäkin Alkossa on noin 550 tuotetta ja keskimäärin myymälän hyllyssä on 1 250 tuotetta. Saatavuuden lisääminen ei välttämättä lisää tai rikasta kuluttajien saatavilla olevaa valikoimaa.

”Meistä alkolaisista on ilahduttavaa, että asiakkaat antoivat valikoimallemme helmikuussa kaikkien aikojen korkeimman kouluarvosanan 8,64. Asiakkaiden tyytyväisyys palveluumme ja verkkokauppaamme on erinomaisella tasolla. Haluamme kehittää suomalaisten omaa erikoisliikettä Alkoa jatkossakin”, iloitsee Laitinen.

Alko tarjoaa alustan, jossa tavarantoimittajilla on tasapuoliset mahdollisuudet saada tuotteensa Alkon verkkokauppaan ja myymälöiden hyllyille. Vakiovalikoiman tuotteet haetaan avoimilla tuotehauilla. Kaikki tavaratoimittajat voivat listata tuotteensa Alkon verkkokauppaan erityisaseman tuotteiden osalta. Alkolle juomia toimittaa vajaat 900 tavarantoimittajaa, joista 250 on kotimaisia.

”Kehitämme koko ajan uusia tapoja palvella asiakkaita entistä paremmin. Meillä Alkossa on laadukas ja kattava valikoima kilpailukykyisin hinnoin kaikissa juomaryhmissä.”

*) Verian ja THL, Alkoholipoliittiset mielipiteet 2025 ja A-klinikkasäätiö, Addiktiokysely 2025

**) Verian ja THL, Alkoholipoliittiset mielipiteet 2025

***) THL, Alkoholijuomien kulutus 2023, osuus 100 % alkoholina