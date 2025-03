Tule kehittämään Sahalahden lähiasiointipistettä – asukastyöpaja 9. huhtikuuta

Työpajassa pohditaan muun muassa mitä palveluja lähiasiointipisteessä pitäisi olla ja missä piste palvelisi parhaiten alueen asukkaita.



Työpaja on kaikille avoin eikä siihen tarvitse ilmoittautua etukäteen.



Syksyllä päättyneessä Liikkuvien palvelujen kokeilussa kehitettiin lähiasiointipisteiden toimintamalli, jonka käyttöä jatketaan Kurussa, Luopioisissa ja Punkalaitumella. Vuoden 2025 aikana toimintamalli otetaan käyttöön myös Mouhijärven, Ruoveden, Kämmenniemen, Juupajoen, Kihniön sekä Sahalahden lähiasiointipisteissä. Toimeenpanovaiheessa kullakin alueella on järjestetty työpaja, jossa on yhdessä alueen asukkaiden kanssa suunniteltu lähiasiointipistettä. Sahalahden tilaisuus on kevään viimeinen työpaja. Muilla alueilla työpajat on jo pidetty.