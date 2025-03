Uudistuneessa S-market Oitissa on entistä parempi valikoima ja moderni ilme

S-market Oitin uudistustyöt ovat valmiit. Myymälässä on nyt avarampi sisääntulo, raikas ilme, keskeisemmällä paikalla sijaitseva hedelmä- ja vihannesosasto sekä kätevästi take away -tuotteiden vieressä sijaitsevat paistopistetuotteet. Myymälän valikoimaa on kehitetty vastaamaan entistä paremmin asiakkaiden tarpeisiin.

S-market Oitti on tärkeä alueensa asukkaille. Kiinteistössä toimivat apteekki ja Alko jatkavat entisissä tiloissaan. Myymälän aulassa olevan Postin pakettiautomaatin koko kasvoi.

– S-market Oitti on nykyään paikkakunnan ainoa päivittäistavarakauppa. Olen todella iloinen, että pystymme jatkossa tarjoamaan asukkaille entistä paremman valikoiman ja selkeämmän asioimiskokemuksen, kertoo ryhmäpäällikkö Katri Lehtinen.

Kaikki S-market Oitin kylmälaitteet uusittiin energiatehokkaisiin ja nykyaikaisiin malleihin. Uudet kylmäkalusteet tuovat osaltaan yhtenäisen ilmeen myymälään.

– Saimme tuotteillemme selkeämmän järjestyksen kylmäkalusteiden uusimisen myötä. Se toi lisäksi paljon kaivattua lisätilaa kylmästä myytäville panimojuomille ja erilaisille kylmätuotteille, kuten leikkeleille ja makkaroille, kertoo S-market Oitin marketpäällikkö Markus Sarja.

Uusitut henkilökunnan tilat ovat raikkaammat ja toimivammat, esimerkiksi siivouskomero ja pakastevarasto ovat nyt suuremmat. Myymälän työvälineitä päivitettiin nykyaikaisemmiksi.

– Myymälän uudistus tuo arvostuksen tunnetta henkilökunnallemme ja lisää myös heidän viihtyvyyttään, Sarja kertoo.

Uudistetun S-market Oitin avajaisia vietetään torstaina 20.3. Avajaisissa on ohjelmassa täytekakkukahvit, tuotearvonta ja erilaisia etuja.

– Myymälän uudistus vaatii aina suuren panoksen päälliköltä ja henkilökunnalta. Haluan kiittää marketpäällikkö Markusta ja koko S-Market Oitin henkilökuntaa hienosta suoriutumisesta remontin keskellä. Remontti eteni heidän ansiostaan aikataulun mukaan. Myös asiakkaat ovat olleet kärsivällisiä koko remontin ajan. Suuret kiitokset lähtevät myös heille. Tervetuloa avajaisiin, kiittää ryhmäpäällikkö Katri Lehtinen.